Bruno Wilson, nuevo jugador del CD Tenerife

Bruno Wilson ya es blanquiazul. Tras las incorporaciones de Apeh, Jacobo, Zarfino -pendiente de llegar, Pomares y Adri Herrera -cedido al Zamora-, el central de origen portugués llega al CD Tenerife en calidad de cedido (con opción de compra), por espacio de una temporada. El futbolista procede del Sporting Club de Braga.

Formado en el área de fútbol base del Sporting Club de Portugal, el defensor blanquiazul también ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección lusa.

Bruno Ricardo Valdez Wilson (27/12/1996, Lisboa) será nuevo defensa del CD Tenerife por espacio de una temporada, después del acuerdo de cesión, con opción de compra, alcanzado con el Sporting Club de Braga. Todo ello desde que se ultimen los trámites administrativos y el central luso supere el preceptico reconocimiento médico.

Desde sus 191 centímetros de altura, el central portugués domina diferentes facetas balompédicas: zaguero contundente, con buen manejo de balón, destreza en el juego aéreo defensivo y ofensivo (autor de tres goles en el ejercicio liguero 19/20), además de un reconocible espíritu competitivo.

Ya a una edad muy temprana, en la siempre prolija cantera del Sporting Club de Portugal, exhibió durante 11 años unas notables condiciones, que desarrolló, todavía más, en las categorías inferiores de la selección portuguesa.

Internacional sub 16, sub 17, sub 18 y sub 20, Bruno Wilson decidió trasladar su fútbol al distrito de Braga, pasando así a formar parte de la no menos fructífera cantera del Sporting Club de Braga, donde competió por espacio de cuatro temporadas y ejerció de capitán.

En constante crecimiento futbolístico, y a pesar de su juventud, el central tocaba con fuerza a las puertas del primer equipo. Llegaba el momento de dar el salto a la máxima categoría del fútbol portugués, y entonces por su camino se cruzó la oportunidad de debutar en la élite de la mano del CD Tondela.

Media temporada (19/20) excelsa, con 17 partidos disputados y dos goles anotados, le sirvieron para retornar, previo traspaso, al Sporting Club de Braga, sumándose así de nuevo a la disciplina de los Guerreiros do Minho.

Nueve encuentros más, en la segunda mitad del pasado curso futbolístico, y un nuevo tanto, para confirmar su constante progresión. Tras las intensas gestiones llevadas a cabo por la dirección deportiva que encabeza Juan Carlos Cordero, y con unas enormes ganas de seguir creciendo, Bruno Wilson se suma, "con máxima ilusión y total responsabilidad", al ilusionante proyecto del CD Tenerife 20/21 en LaLiga SmartBank.

Será, además, su primera experiencia alejado del fútbol de Portugal, donde ya acumula más de 125 encuentros en las competiciones oficiales de clubes en los distintos torneos coperos y en los dos principales campeonatos ligueros (Liga NOS y Segunda Liga), junto a cinco dianas.