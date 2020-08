Suso, reválida de madurez

Fran Fernández hizo dos equipos el martes en el amistoso ante el Villarreal. En el primero de ellos aparecieron los jugadores más habituales de las últimas temporadas, con alguna excepción. El extremo derecho fue Suso, titular por primera vez desde el 16 de febrero, en un empate a cero en el Heliodoro ante el Rayo. Hay que volver a empezar

Suso Santana empieza a salir de un túnel en el que entró de repente, casi de buenas a primeras. Empezó 2020 como un tiro, con una soberbia actuación ante el Albacete en el Heliodoro, pero fue perdiendo protagonismo hasta que desapareció por completo. Es pasado. El extremo mira al frente y lo hace en clave de ilusión. "Tanto como la primera vez que me tocó venir con el primer equipo. Tengo muchas ganas porque me costó muchísimo entrar al final de la última Liga. Y, en esta, partimos todos de cero", dice el jugador de Taco, que solo fue titular 14 veces en la campaña precedente, su número más bajo en sus 9 campañas de blanquiazul. "He venido con muchas ganas. Hay mucha exigencia, pero es lo normal. Todos partimos de cero y eso es siempre positivo. Esperamos formar un buen grupo para intentar conseguir cosas importantes este año", dijo el jugador en los medios del club, en Pinatar.

En lo colectivo, hay bastantes señales positivas en el comienzo de una atípica pretemporada. "Está siendo una buena pretemporada, con mucho trabajo físico y táctico. El míster es nuevo y tenemos aún que coger los conceptos que quiere, pero todos estamos trabajando para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada de Liga", asegura. Suso, como Aitor Sanz el día anterior, pone énfasis en la calidad del grupo que se ha formado en el vestuario. "El objetivo es hacer un buen grupo y este tipo de concentraciones ayudan para conocernos más, especialmente a los que acaban de llegar. Estamos formando un buen grupo, como hemos hecho otros años, y eso al final es algo que da muchos puntos".

El extremo es un buen ejemplo para los chicos de la cantera que trabajan con la primera plantilla y que tan buena impresión causaron en amistoso ante el Villarreal. "Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Su misión es trabajar día a día para intentar mejorar y estar preparados para cuando les toque porque, seguramente, les llegará esa oportunidad. El entrenador ya ha dicho que no va a mirar si son canteranos o no. Ni tampoco va a mirar la edad. Eso es positivo porque para ellos es importante que se los mire igual que al resto".

En el plano colectivo, la receta es "ir jornada a jornada, que es lo que quiere el míster. Queremos ir pasito a pasito y no nos vamos a marcar otras metas que no sean esas", aunque no disimula la satisfacción que produce un triunfo como el del pasado martes. "Estamos contentos por lo que hicimos ante un equipo importante, un club que va a jugar la Europa League. De todas formas, tenemos que seguir trabajando porque los resultados en pretemporada son engañosos y el objetivo ahora es coger los conceptos que quiere el míster. Eso es lo que nos va a hacer ir mejorando día a día". El segundo ensayo es mañana, ante el Mallorca. "Es un equipo llamado a hacer cosas importantes dentro de nuestra categoría. Lo utilizaremos para seguir cogiendo conceptos y, aunque los resultados ahora mismo son lo de menos, ganar es importante porque te sube la moral". Como todos sus compañeros, desde que comenzaron las restricciones, Suso tuvo palabras de afecto para la afición del Tenerife. "La gente siempre está y aporta. Ahora no pueden estar cerca como nos gustaría, así que se nos hará una temporada muy rara porque empezará sin poder tener a nuestro público en el estadio. Se nos va a hacer difícil, pero sí los sentimos cerca y sabemos que nos apoyan como siempre", concluyó el capitán, que está ante una reválida: recuperar su sitio.