"Es la plantilla de más calidad"

El Iberostar Tenerife debuta hoy en la pretemporada con un amistoso ante el Herbalife Gran Canaria (12:00). Es un día de toma de contacto, de pruebas, de buscar sensaciones, que irán consolidándose en los siguientes amistosos. El próximo, el sábado.

"Este partido nos servirá para crecer", valora el entrenador canarista. En la víspera del estreno, Txus Vidorreta hizo un amplio análisis de su equipo. "Hemos podido trabajar con mucha intensidad. Tenemos muchas piezas nuevas, pero empiezan a reconocer la rutina que queremos. Hemos completado doce entrenos de mucha calidad, sin problemas físicos. Estamos contentos con la química del equipo dentro y con la que se puede conseguir fuera del campo. Los jugadores están entendiendo la capacidad para relacionarse en grupos más pequeños. Estamos muy contentos de la plantilla que hemos podido construir y de la implicación de todos los jugadores", explicó respecto a la marcha de la pretemporada, que no deja de tener una parte atípica. "Compartimos pabellón con el Clarinos. La mayor diferencia es que uno entrena por la mañana y otro por la tarde, pues nos separamos para evitar contactos. Por lo demás, está siendo una pretemporada bastante normal: el equipo entrena bien, con predominio de uso de balón desde la primera jornada", resume Txus, que echa de menos más amistosos. "Viajaremos menos. Al margen del baloncesto, buscamos ser lo más responsables. Llevamos muchos análisis y los dos últimos fueron cien por cien de negativos".

El comienzo de campaña será vertiginoso. "Tenemos la Supercopa y luego el partido del Oostende. Nos plantaremos en el primer partido de Liga con seis o siete encuentros previos. La Supercopa también limita meter más de seis amistosos", valora. Vidorreta no escatima en elogios para su nueva plantilla. "Es la más larga de la historia y no sé si será el mejor equipo pero sí la plantilla con más calidad. Y lo hacemos (un plantel largo) porque empezamos a tope: Supercopa, playoff contra Oostende, dos posibilidades de jugar Champions... Nos planteamos estar al máximo nivel", asegura el técnico que sigue poniendo en valor la pasada temporada. "Aunque acabamos séptimos, en liga regular fuimos cuartos, ganamos la Intercontinental? hicimos un récord de 30 victorias en 46 partidos. Este equipo siempre tiene mucho crédito. Tenemos mucha hambre, así que buscaremos explotar esa ambición".

Txus también se refiere a las expectativas de jugar con público. "Nos gustaría jugar con nuestra afición, pero si no, toca jugar en las condiciones que marque la ACB dentro de lo que indiquen el Gobierno y el CSD. Las Comunidades Autónomas también tienen mucho que decir, así que estaríamos encantados de jugar con el apoyo de los nuestros".

Respecto a una Liga de 19, el técnico recuerda que eso "implica en principio tres descensos en una liga muy competida. La hace todavía más exigente. Fuenlabrada o Estudiantes estaban en descenso cuando se paró la anterior y han armado grandes plantillas. Serán más partidos en un calendario apretado, más para nosotros que vivimos en las Islas. Por ello, como queremos estar al máximo nivel, hemos hecho una plantilla más larga de lo habitual. La liga de 19 nos penaliza a todos, así como la situación de incertidumbre. Tenemos más dificultades que otros, sobre todo cuando salimos a Europa". El técnico fue directo cuando se le preguntó por sus objetivos. "Si me los marco muy ambiciosos me comentan luego que somos la decepción de la competición ¡manda pelotas! Me sentí muy decepcionado con algunos titulares que leí. No me planteo ninguna meta. Desde hace 5-6 años, somos un ejemplo a seguir para muchos equipos a nivel nacional e internacional. Jugando en Europa, ganando títulos, estando entre los mejores de la Liga, jugando la Copa, con dos semifinales, y algún playoff por el título? El objetivo es estar por encima de los diez primeros, estamos siempre por encima y luego nos convertimos en el equipo que decepciona. Eso me decepciona a mí, no se ha sido justo con nosotros. Y no hablo de la prensa Tenerife. Los equipos como nosotros no obtienen nunca los resultados que obtiene el Iberostar", acabó el técnico.