La Acidalio Lorenzo sigue sin tener una fecha de reapertura

Primero por el confinamiento y luego por la resolución de contrato con la empresa que se encargaba de su mantenimiento, la piscina Acidalio Lorenzo lleva meses inutilizada. Lo más preocupante, un horizonte igual de turbio, ya que nadie se atreve a dar una fecha aproximada de reapertura para una de las instalaciones más señeras de Santa Cruz. "La reapertura de la piscina es nuestro gran objetivo desde que llegamos al cargo", señalaba ayer la concejal de Deportes Alicia Cebrián, que reconoce "trabajar a diario" para solventar este escollo.

Buenas intenciones que incluyen, hasta la fecha, "la mejora de la instalación, el llenado de los vasos y su mantenimiento", así como la reubicación de los usuarios federados en otras piscinas del municipio, caso de la "Dácil Cabrera de Añaza, la de Las Retamas, la David González junto al Estadio, y la del Real Club Náutico". Pero todo queda ahí. No hay plazos para que todo regrese a la normalidad. Y ahí el club más afectado podría ser el CN Echeyde Tenerife, cuyo curso, en la élite del waterpolo nacional, arranca el 17 de octubre. "No queremos pensar que en esas fechas no esté todo solventado", apunta Cebrián. A la entidad presidida por David Rivas, sin embargo, nadie le ha dado un plan B ni una alternativa. Por lo pronto la David González y Las Teresitas serán sus hábitats en el inicio de los entrenos.