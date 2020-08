Rivero: "El objetivo de la cantera no es salvar momentos difíciles del club"

Con Sesé Rivero al frente, la estructura de formación del CD Tenerife sigue adelante en el escenario inexplorado que va dejando la pandemia. La solución es avanzar sin dejar de pulir el talento que emerge de la Ciudad Deportiva, pero afinando una responsabilidad, más que nunca, compartida. Es el trabajo de siempre ampliado por la nueva normalidad.

El Tenerife B se puso en marcha, con la interrupción provocada por un caso de coronavirus. ¿Cuándo empezarán a entrenar los demás equipos de la cadena de base?

De manera paulatina. Hemos sido capaces de poner en acción al Tenerife B y la próxima semana lo haremos con los equipos que hayan pasado los test de manera satisfactoria. Y así sucesivamente hasta el segundo equipo femenino regional. Después, según la experiencia en estas dos semanas, nos plantearemos si seguir en esa cadena hacia abajo o llevar el inicio de los más pequeños para más adelante, en función de los calendarios. Vamos a tener un grueso de más de cien chicos y chicas en la Ciudad Deportiva con la posibilidad de entrenar. Y lo haremos fiscalizando y siendo conscientes de que debemos tener una corresponsabilidad. No es solo cosa del club, sino que las chicas y los chicos, así como de los técnicos. Tienen que ser conscientes de que la prevención nos corresponde a todos.

¿En qué medida puede influir un año como este en la formación?

En los más pequeños no es tan determinante, porque la carrera deportiva de un futbolista consta de muchos años. Pero en aquellos chicos y chicas con edades más avanzadas, una temporada sí puede marcar su futuro. Hemos comenzado con la intención de minimizar el impacto en esas edades de tantos meses parados, siempre teniendo en cuenta la salud. Pero pararemos las veces necesarias si hay contagios o síntomas en cualquier deportista o entrenador.

Todo eso, sin tener la constancia de las fechas del calendario.

En un centro como el nuestro, la competición es parte de la formación, y si se retrasa y las autoridades permiten la práctica deportiva al aire libre, intentaremos que los chicos y chicas puedan jugar.

A falta de que se una Elliot, hay cinco canteranos no profesionales con el primer equipo. Javi Alonso, Jorge y Fede Olivera son más conocidos. Háblenos de Víctor.

Es de los porteros más jóvenes que han estado cerca del primer equipo en los últimos diez años. Es un talento que lleva en el Tenerife casi once temporadas, desde alevín. Va colmando sus expectativas. Es un portero con una estatura idónea, buen dominio del juego con los pies, buen manejo técnico en el juego aéreo y en los palos... Somos optimistas, teniendo en cuenta su juventud.

¿Y Omar Jaiteh? ¿Cómo llegó?

Comenzamos un proyecto en Gambia con el Grupo CIO. Nos dieron la posibilidad de colaborar y ver futbolistas. Me desplacé a Gambia con Toño Hernández y vimos a una serie de futbolistas muy interesantes. Omar es uno de ellos. Estamos a la espera de traer a otros. Él es un central con unas condiciones corporales idóneas para la demarcación: es alto, fuerte, no exento de calidad... Pero hay que tener en cuenta que no ha podido jugar con continuidad, porque poco después de llegar en enero, empezó el confinamiento. Estoy convencido de que dará mucho que hablar cuando coja la forma y el ritmo de juego.

Ya llevan años abiertos a mercados de cantera internacionales.

El fútbol está muy globalizado y no le damos la espalda a cualquier ofrecimiento que nos pueda llegar para tener nuestra valoración. Es lo que normalmente hacemos, sin obviar que un 95 por ciento de nuestra cantera es tinerfeña. Luego hay un 5 por ciento que es del resto de Canarias, y algún caso puntual foráneo, como Omar, o en otros momentos Faridi, Yuya... Seguimos trabajando para ser también un club de oportunidades.

De la provincia de Las Palmas han fichado este verano a jugadores como Javier Afonso, Kike Quirante y Joel Suárez.

En los últimos años, tanto Alberto como Jorge han sido muestras de ello. Somos consciente de que hay otros jugadores interesantes de Tenerife y que darán mucho que hablar, como Elliot o Javi Alonso. La mezcla nos da esa diversidad.

Para esa captación cuentan con Alexis Suárez en Gran Canaria.

Es parte de la estructura técnica. Es un exjugador que siempre se ha identificado mucho con nuestro club. Es un gran placer trabajar con profesionales como él. Va a seguir una temporada más.

¿Se siente señalado por la marcha de canteranos del Tenerife a la UD Las Palmas, como ha sido el caso de Raúl de la Rosa?

Creo que el objetivo es hacerle daño al club, a las personas que estamos dentro. Pero se vive de espaldas a la realidad. Además, tenemos que ser muy respetuosos con las decisiones de las familias. Nosotros intentamos convencer a muchos talentos que estuvieron o están en el Tenerife, como Ayoze Pérez, Bruno, Jorge Sáenz, Alberto, Jorge Padilla... Sin embargo, a otros no los hemos convencido. Pero eso es parte de este deporte. Somos muy respetuosos con todos ellos, independientemente de que ellos, en muchas ocasiones, no han sido respetuosos con nuestra entidad ni con nuestra gente. Pero allá cada cuál con sus manifestaciones y con su forma de proceder ante una entidad emblemática y respetuosa como el Tenerife.

Usted hizo debutar a Elliot y Jorge. ¿Se resume con que al final la llave la tiene el entrenador?

Tenemos encomendada una misión muy complicada, la de la formación. Y desde dentro del club no se nos escapa el talento que hay. A partir de ahí le corresponde a la dirección deportiva y al primer entrenador ver que esos talentos que tenemos pueden ayudar al primer equipo. En ningún momento creo que el objetivo de la cantera tenga que ser el de salvar momentos difíciles de nuestro club. El objetivo, independientemente de la categoría, es aportar un granito de arena y consolidar el talento que hay en el fútbol base del club. Y eso le corresponde a otras personas dentro de la entidad, no al director de fútbol base ni a la secretaría técnica.

¿Hubo muchos Elliot o Jorge que se quedaron en el camino?

Ha habido más de un futbolista que se ha tenido que seguir desarrollando futbolísticamente fuera, y los nombres están ahí. Es normal que si uno no ha tenido una oportunidad en nuestro primer equipo, intente hacer las cosas bien en otro sitio. Lo determinante es dar oportunidades para que los jugadores se muestren. A partir de ahí podemos saber si el futbolista hace lo mismo o no en el ámbito profesional. Si es capaz, hay que darle continuidad y protegerlo. Si no, se le da paso a otro.

Ha llegado Fran Fernández, un entrenador que sabe lo que es trabajar con la base. ¿Es una ventaja?

Puedo asegurar que siempre he tenido una muy buena relación con todos los técnicos. En este caso, Fran Fernández ha aterrizado en nuestro club y nos tendrá que conocer. Pero de lo que no hay ninguna duda es que nosotros estamos para colaborar y ayudar. Por lo tanto, los éxitos de Fran Fernández y de Juan Carlos Cordero serán los del Tenerife. Nuestra misión es estar a la altura, poner todos nuestros medios a su disposición. Que en ningún momento se le reproche nada a ningún área del club. Que el primer entrenador se sienta arropado y que vea que estamos preparados para ayudar

¿Qué significa para el Tenerife el ascenso del Marino?

No solo para el Tenerife sino para el fútbol insular, provincial y canario, tener tres equipos en la Segunda División B es importantísimo. Nos brinda la posibilidad de que el futbolista canario tenga más opciones de mostrarse y darse a conocer en la Península. Además, tener la posibilidad de ver fútbol de Segunda B en la Isla es una opción interesante. Y también está la oportunidad de que nuestros futbolistas puedan ir al Marino o de que sea al revés. Todos son aspectos positivos. Ojalá se consolide el Marino en esa categoría. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ayudar. Ya se ha llevado a cabo una reunión. Mantengo una comunicación muy fluida con Paco Santamaría.

¿Cederán a algún canterano?

Seguramente. Espero que sea así. Vamos a poner de nuestra parte y el Marino pondrá de la suya.

En cuanto a la estructura, no parece un verano para cambios.

En momentos difíciles como este, ya teníamos una parte de la evaluación y del análisis terminada a mediados de marzo. Siempre hemos sido una cantera estable, salvando alguna excepción que se puede dar cada año. Pero gozamos de una buena estructura. Y es algo que va más allá del número de equipos. El área femenina nos ha dado un salto de calidad tremendo.