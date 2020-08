Fernández, encantado por la predisposición de los suyos

Después de 10 días de trabajo sobre el césped, la plantilla del CD Tenerife ha emprendido este lunes viaje hasta tierras murcianas, donde llevará a cabo una concentración de pretemporada que incluye igualmente tres encuentros amistosos. Duelos contra Villarreal (este martes 25), Mallorca (día 29) y Cartagena (día 30) en los que el técnico Fran Fernández espera ver plasmadas ya las líneas maestras de su estilo futbolístico, sino también corroborar el buen ambiente que ha percibido en estos compases iniciales del curso.



"La predisposición que nos hemos encontrado, tanto del club como de la plantilla, ha sido extraordinaria. Todo el mundo está muy enchufado, con ganas de demostrar que queremos dar pasos hacia adelante. Estamos muy contentos, sabiendo que los primeros días son de familiarización, de conocernos y de mucha observación, pero la semana ha sido muy positiva", reconocía Fernández este lunes al término de la sesión preparatoria llevada a cabo en el Heliodoro Rodríguez López. "Esta concentración nos dará eso porque serán tres partidos ante rivales que nos pondrán las cosas difíciles; sabiendo que no le vamos a dar mucha importancia a los resultados, pero sí a lo que ocurra en esos partidos. Estoy muy contento de la exigente semana que ha preparado el club", comentaba sobre el stege a llevar a cabo en San Pedro de Pinatar.



Pese a advertir de que "todavía quedan jugadores por llegar" y "mucho trabajo en las próximas semanas", el preparador andaluz dejaba claro que para él resulta innegociable que "todos los futbolistas que vengan lo hagan con la predisposición que tienen los tres nuevos que ya están aquí", señala en referencia a Carlos Pomares, Jacobo González y Emmanuel Apeh. "Los que vengan y los que se queden deben tener claro que aquí estamos para sumar todos, ayudarnos unos a otros y dar el máximo. Y en esa línea están los nuevos, con una elevada autoexigencia. Estamos muy contentos con todos", exponía el preparador tinerfeñista.



Una sintonía positiva que Fernández no solo aprecia dentro del terreno de juego. "No he podido dar con un contexto mejor que el que me he encontrado. Todo el mundo remando en la misma dirección y hablando el mismo idioma. Es la línea a seguir por todos. Solo hay facilidades en nuestro trabajo", reconoce el míster blanquiazul, que ya ha podido percatarse de lo que se vive en el entorno. "Me he encontrado una grata sorpresa, todo el mundo está ilusionado, tanto por la calle como en redes sociales. No somos nadie si no tenemos a nuestra afición apoyando", señalaba en este sentido.