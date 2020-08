Francis Díaz: "Un positivo nos manda a casa, sería un golpe importante"

'Futbolero' de casta, con un bagaje respetable en el concierto amateur, a Francis le ha seducido esta nueva experiencia, que le ha "enriquecido como entrenador". Parece desafiar el vértigo propio de la élite proponiendo un equipo con riesgo y valentía

¿Cómo va la pretemporada?

Las jugadoras han venido con una preparación exquisita, se han cuidado como lo que son, unas auténticas profesionales. Estamos contentísimos con el trabajo, pero tenemos la incertidumbre de cuándo nos dejarán competir, que es lo que realmente queremos.

Después de una desconexión de cinco meses, ahora podría retrasarse la Liga 40 días sobre lo previsto...

Lo hemos comentado los entrenadores de la Liga Iberdrola, ahora tenemos un grupo y compartimos todo. Coincidimos en que esta situación no está en ningún manual de entrenador. Tenemos que adaptarnos. Venimos de un parón muy largo y estamos pidiendo consejos a profesionales porque es complicado planificar. No sabes de qué estado partes porque no hay referencias de salida. En el club creo que hemos hecho las cosas bien, porque no hemos tenido incidencias.

¿Si no empiezan el 5 de septiembre, paran o continúan?

Tenemos un plan A y un plan B. Hemos hablado con otros clubes. Bajaría el volumen de trabajo, en especial en cantidad de días. Tenemos señalado un pico en nuestro planning y si hay que alargar la pretemporada estabilizaríamos esa línea que solemos establecer desde que empiezas. Normalmente si comienzas en septiembre, esa línea la marcamos en noviembre, que es cuando consigues el nivel competitivo. En esta situación de ahora habría que mantener ese mes rebajando el volumen de sesiones de trabajo.

Hay connotaciones económicas. Se pagaría un mes que los clubes podrían haber ahorrado.

Está claro que si esta situación se alarga en el tiempo vamos a tener muchos problemas. Hay equipos que han parado y otros que aún no han empezado para ahorrar nóminas, porque no están dispuestos a pagar un mes sin competición. Nosotros hemos tenido la suerte de que, aunque no estamos bajo el paraguas de un club de Primera División, nuestro presidente mantiene la estabilidad económica de la plantilla y el cuerpo técnico, y estamos trabajando tranquilos.

Tampoco juegan amistosos.

Importante, no hemos podido jugar ninguno. Tenemos la suerte de disponer de una plantilla amplia y del equipo filial, que es otra sorpresa agradable. Nos hemos encontrado muy buen nivel, han trabajado muy bien y quieren derribar la puerta del primer equipo. Nos hemos adaptado, compitiendo entre ellas, haciendo partidos para mantener el gen competitivo y que no se haga tediosa la pretemporada. Tenemos que esperar a que nos autoricen a jugar con los equipos que hay aquí en Canarias. Es la única posibilidad, porque es inviable un stage fuera.

¿Prevé una temporada muy interrumpida?

Vivimos con incertidumbre. Estamos intentando que las jugadoras se cuiden bastante, que la vida social que tengan, dentro de lo que cabe, sea restringida en algunos aspectos. No hemos tenido problemas porque ellas pasan notificaciones diarias de cuál es su vida invisible y lo que hacen fuera del club. Se lo ha requerido nuestro servicio médico y hay que ponerles un sobresaliente porque algunas son chicas de fuera, que están solas, y hay que cuidarlas, procurar que limiten su actividad a ciertas cosas... un positivo nos manda a todos a casa y para nosotros sería un golpe importante.

¿Tiene la plantilla deseada?

Estamos muy contentos. A pesar de que se marcharon jugadoras importantes, Joyce o Eva Llamas, que lo eran en los partidos y en la historia del club, ha venido gente que ha suplido muy bien esa situación. Nos centramos mucho en la línea defensiva, necesitábamos referenciar esa zona tras la baja de Jujuba. Teníamos que reforzar la banda izquierda por la salida de Joy (Joyce Borini) y teniendo en cuenta que Pisco va a estar limitada por su intervención en el hombro. En el centro del campo, Raissa lleva avanzada su recuperación, pero no va a llegar al principio de Liga al cien por cien. Necesitábamos cubrir esa zona y las futbolistas que están, las del A y las del B, suplen perfectamente esa situación. Está Murray, que venía del B y fue una apuesta importante el año pasado; Paola, que ya es una realidad y va creciendo a pasos agigantados, y las que se mantienen ahí, Silvia Doblado o Natalia, que se puede incorporar a esa zona. Tenemos bastantes esperanzas con Moreno, que viene de Venezuela, que creo que con el tiempo va a ser una de las principales sustitutas de Eva Llamas.

Mantiene señas de identidad, ¿cómo valora a las veteranas?

Todos sabemos lo que es mantener un grupo cohesionado equilibrado, eso lo dan las veteranas y las jóvenes. Tenemos un grupo de jugadoras veteranas importantes, por nombrar a una que es el referente, Marijose, que identifica lo que es este equipo, como también lo hacen Gavira, Doblado, Pisco o Estella, que están aquí desde que el equipo se fundó y llevan la bandera de lo que debe ser una profesional. Ellas nos dan la posibilidad de que tengamos un brazo extensor, porque ayudan mucho a las jóvenes que llegan de los filiales.

¿Cómo va a jugar el equipo?

Vamos a intentar ser un equipo con presencia, con conexión entre líneas, atrevido, arriesgado. Sobre todo valiente. Debemos ser sólidos, prepararnos para atacar cuando estamos defendiendo y para defender cuando estamos atacando. No hay varitas mágicas, sino dar mucho protagonismo a las jugadoras. Ellas saben lo que queremos: no complicarnos en el inicio, en la creación hay que ser perseverantes, sólidos y disponer, y en ataque hay libertad absoluta para todo. El fútbol no es de los entrenadores, es de los futbolistas.

¿Cómo lo han recibido en el vestuario?

No tengo sino palabras de agradecimiento, creo que supimos dar con la tecla, nos centramos en lo emocional. Sabemos la idiosincrasia de este club, somos de un sitio pequeño, con todos los respetos, y cuando vas a grandes catedrales, como cuando jugamos contra Bilbao o Levante, te das cuenta del mérito que tiene el club, hay que reconocer el trabajo que se hace aquí, del que mucha gente no es consciente.

¿Tiene futuro el Granadilla caminando solo?

Con el tiempo, no sé cuánto, los dos representativos están condenados a entenderse, viendo al paso que va el fútbol femenino no sé hasta cuándo podrá subsistir siendo un equipo de identidad individual, al final tiene que haber un acercamiento, una unión o una fusión. El representativo masculino es el Tenerife, el club de todos, como lo es el nuestro en femenino. Al final habrá que sentarse y entenderse porque no va a haber otro camino viendo el potencial que coge el fútbol femenino.

¿Qué le aporta el Granadilla a Francis Díaz?

Estar en el fútbol profesional, que no es poco. Estoy gratamente sorprendido, sé que es un tópico, que lo dicen todos los que vienen del fútbol masculino, pero estoy encantado, he aprendido muchas cosas, estoy con chicas que son profesionales. En Tercera tenía que estar pendiente de muchos factores, sufría en cosas externas en lo que se refiere a la parte técnica, y aquí no. Desde que salí de la escuela de entrenadores no había tenido la oportunidad de tener microciclos, mesociclos, esta parte me ha enriquecido como entrenador, el hecho de manejarme en un cuerpo técnico amplio... Me siento afortunado y un poco responsabilizado en demostrar que estamos totalmente preparados si nos dan la oportunidad.

¿Se arrepiente de haber criticado la política de fichar entrenadores del Tenerife?

Sigo pensando que en la parte técnica ahí están los datos. Por poner un ejemplo, en su día cuando el fichaje de Martí, el club le dio la oportunidad a un entrenador sin experiencia teniendo en su base técnicos perfectamente preparados, me he enfrentado a ellos y los conozco. El Tenerife tiene su forma de hacer las cosas. El Tenerife está en mi casa desde que yo estaba en la cuna, pero eso no significa que no pueda discrepar de su forma de hacer las cosas.