Brahim, futbolista del Real Madrid, de vacaciones en Tenerife

Tenerife sigue de moda. Pese a la incidencia de la crisis del coronavirus, la Isla no deja de ser un atractivo destino para disfrutar de las vacaciones, también para personajes célebres. El último en dejarse seducir por el encanto tinerfeño, Brahim Abdelkader Díaz, jugador del Real Madrid.



En sus redes sociales, el mediocentro malagueño nacido en Marruecos, ha posteado una foto mientras camina con paso firme por la carretera del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide. "No mires a ningún otro lado que no sea hacia adelante", adjunta a la instantánea.



Las reacciones, interacciones y alcance de la publicación del futbolista merengue, garantía para la Isla. El 'post' ya tiene más de 6.700 me gustas y 390 'retuits' en Twitter. En Instagram ya cuenta con más de 106.300 me gustas.





Don't look anywhere else but ahead ?? pic.twitter.com/ydUzdPaPnz — Brahim (@Brahim) August 20, 2020