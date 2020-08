"Lo rechacé todo por defender mi orgullo, mi barrio..."

Después de 27 temporadas como jugador, 19 de ellas en la primera plantilla del club sureño, pone fin a su carrera; pero no a su pasión por el fútbol.

¿Por qué se retira?

Uno tiene que saber en qué momento debe dejarlo. Por cómo me lo tomo, pienso que pude haber seguido alguna temporada más. Pero es algo que venía meditando. El año del descenso (de Las Zocas a Preferente en 2019) sufrí y lloré mucho. Aparte de eso, uno va teniendo una edad (nació en 1984) y deja de rendir. Además, tengo una pareja y quiero tener una familia. La mezcla de todo eso y la premisa de no querer arrastrarme por los campos, me hicieron tomar la decisión. Quería retirarme siendo protagonista y creo que así fue. Me llevo el buen recuerdo del casi ascenso a Tercera (triunfo en la eliminatoria provincial de Preferente con Los Llanos). Era un buen momento para irme y que la gente me recuerde de la mejor manera.

¿Cómo empezó todo?

Soy del barrio de Las Zocas. Desde niño he tenido pasión por el fútbol. Siempre estaba con la pelotita. Allá por 1993 me federaron por primera vez para jugar la Liga de benjamines. Fue una locura. Hasta entonces jugaba en la plaza y en el colegio, siempre contra chicos mayores. Pero después empecé a enfrentarme a otros equipos. Ahí me entró la fiebre de querer jugar, de soñar en que podía ser profesional. Tenía el objetivo de llegar al primer equipo de Las Zocas y lo conseguí. Con 15 años viví ese debut. Después me planteé quedarme en Tercera y también lo logré. La siguiente meta fue la de ser titular. Al principio salía del banquillo, porque Las Zocas tenía un equipazo, pero después empecé a jugar de inicio. Luego vino la responsabilidad de ser el capitán. Así, año tras año, durante 19 temporadas. Comenzó siendo un sueño y cumplí más de lo que esperaba: casi 500 partidos en Tercera, unos 70 en Preferente, máximo goleador en Tercera con Las Zocas, el que más veces ha sido titular o ha recibido cartulinas... Tengo todas las estadísticas.

Hábleme del debut.

Lo recuerdo como si fuera ahora. Cuando me dijeron que iba a ir convocado con el primer equipo, no pude dormir la noche anterior por los nervios y la ilusión. Había crecido viendo a Cristo Marrero, a Migue Pantera... Eran grandes jugadores y yo iba a estar con ellos. Para mí fue algo especial, aunque perdimos 5-1 en La Laguna. A pesar de eso, por dentro estaba feliz.

Tenía a sus referentes en el campo Juanito Marrero.

Hasta los 9 o 10 años tuve como ídolo a Stoichkov, pero cuando empecé a ver jugar a Cristo Marrero, a sus hermanos... A Cristo lo veía como a alguien superior: volaba sobre el campo. Era una cosa de locos. Tenía a los ídolos que podía ir a ver. Soy un amante del fútbol a todas las escalas, pero mi equipo de verdad era y es Las Zocas. Por eso me fijaba en nuestros jugadores.

¿El secreto está en que supo valorar realmente todo eso?

Ser futbolista de Tercera es sacrificado, pero me llenaba. Rechacé muchas ofertas de otros equipos de Tercera e incluso tuve la oportunidad de probar en el extranjero. Lo rechacé todo, hasta mejores ofertas económicas, porque yo pensaba que mejor que en Las Zocas no iba a estar en ningún otro sitio. Era una cuestión de defender mis raíces, mi orgullo, mi barrio, al equipo de la familia, de los amigos... Y cuando me marché al Charco del Pino, fue por una cuestión laboral. Era un buen proyecto y acepté. Pero me di cuenta de que como en Las Zocas no iba a estar en ningún lado. Sí disfruté del fútbol, pero no era lo mismo. El sentimiento de pertenencia te da un plus. Soy un enfermo de la competición, pero jugar en otro equipo no es lo mismo que jugar en Las Zocas para un zoquero.

¿Qué tiene ese club?

Es un barrio de 800 habitantes, pero ha dado a muchos futbolistas. El equipo que ascendió a Tercera en la temporada 1999/2000 estaba formado por trece jugadores nacidos en Las Zocas. Todos nos conocemos; el que no es primo, es hermano. Es un club peculiar. Y no solo por ser de Las Zocas. Cualquier jugador de otra parte de la Isla que ha jugado aquí, habla maravillas de este club: es familiar, acogedor... Da igual la calidad que tengas. Si lo das todo en el campo, eres muy querido y los aficionados te recompensan: cuando no es con una ronda, es con una comida en la casa de alguien.

Ha nombrado varias veces a Cristo. ¿Cómo fue volver a tenerlo en el vestuario tras jugar en el Tenerife y Universidad?

Era el año 2012. Para nosotros fue una ilusión muy grande. Además, coincidió con el 25 aniversario del club. Después de haberlo visto irse al Tenerife, con 21 años, tras ascender con Las Zocas y habiendo quedado casi máximo goleador del equipo en Tercera, tenerlo de nuevo en el club fue una gozada. Lo había disfrutado de niño, pero tener a un referente como compañero, entrenando y dándonos consejos después de su gran trayectoria en el Tete, fue todo un lujo. Cristo cerró su brillante carrera justo donde salió, en el equipo del barrio.

¿Le queda algún campo de fútbol de Canarias por pisar?

Pocos. En estos días lo estuve hablando con alguien. Creo que me falta el del Gran Tarajal. Durante 20 años viajando por todas las Islas, he jugado en casi todos y me siento afortunado por ello.

Con amistades en cada uno.

Eso es lo más bonito. Yo soy muy competitivo, pero cuando se acaban los partidos, todos somos deportistas. Y lo mejor que me ha pasado es haber recibido tantos mensajes de todos los clubes de cada Isla después de anunciar mi retirada. Ahora puedo viajar a cualquier Isla y sé que siempre tendré a algún amigo al que llamar. Son muchas guerras, cada uno defendiendo lo suyo, pero todos somos deportistas y primero están las personas. Gracias al fútbol he tenido tantas amistades.

En su carta de despedida le da las gracias al fútbol.

A todos. En primer lugar, a los directivos de Las Zocas, que trabajan por el amor al arte para tener un club respetado. Luego, a todos los entrenadores; y he tenido la fortuna de coincidir con muchos de los mejores: Mauro Pérez, Quico de Diego, Martín Marrero, Julio Durán... Aprendí de todos. También, a los compañeros. Durante 20 años he conocido a mucha gente. Y están los rivales. Cuando eres capitán durante tanto tiempo, te conocen en todos los lados.

¿Se ve en un banquillo?

No sé vivir sin fútbol. Soy entrenador nacional y ya he tenido experiencias: ascendí a Las Zocas en la categoría juvenil y sigo entrenando en la academia del FC Barcelona que hay en el Sur. Mi idea es acabar de formarme. No sé si entrenaré a Las Zocas o no. Creo que, al final, seguro que sí lo haré. Como mínimo, voy a estar dos o tres años desconectado. Quiero formar una familia y hacer cosas que no pude hacer en estos 20 años, como viajar, ver un partido de Champions, salir a cenar antes de un partido... A partir de ahí, como el fútbol me llama mucho, me veo como entrenador. Pero no como directivo. Lo mío es el césped y el balón.