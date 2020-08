El tinerfeño Bruno González da positivo en una jornada con más casos en clubes de LaLiga

El defensa tinerfeño del Real Valladolid Bruno González informó ayer en su cuenta de Twitter que ha dado positivo en las pruebas PCR efectuadas por el club a su personal y miembros del primer equipo, previas al retorno a los entrenamientos esta misma tarde.

"Quiero contar que lamentablemente no podré incorporarme a la disciplina del equipo para iniciar la pretemporada porque he dado positivo en el test PCR, aunque me encuentro bien y podré trabajar en solitario", escribió Bruno.

El jugador ha sido aislado en su domicilio y se comunicó el resultado a las autoridades sanitarias, LaLiga, Federación Española de Fútbol y Consejo Superior de Deportes, según indicó el club en un comunicado en el que avisó que había un positivo en su plantilla.

El de Bruno no fue el único caso de ayer. Celta, Éibar, Granada, Rayo Vallecano, Málaga y Logroñés confirmaron también que han detectado casos positivos. La situación más llamativa es la del Málaga, dado que su número de contagios es de cinco tras los test PCR.

El club malagueño indicó en un comunicado que las personas afectadas son "asintomáticas" y se encuentra "bien" y tal y como marca el protocolo de LaLiga, "cumplen cuarentena domiciliaria", donde permanecerán 10 días.

Entretanto, el presidente del Celta, Carlos Mouriño, confirmó dos casos, pero no desveló los nombres. "Son asintomáticos, de muy leve incidencia, y esperemos que den negativo y puedan incorporarse inmediatamente", señaló.

Por su parte, el Éibar indicó que las pruebas PCR efectuadas a los miembros de la primera plantilla dieron "todas negativas", pero que el lunes comunicó a las autoridades sanitarias y a LaLiga la detección de un positivo correspondiente a un miembro de la plantilla que se iba a incorporar con anterioridad, por lo que no tuvo contacto con ningún compañero.

Mientras, el Granada reconoció el positivo del venezolano Darwin Machis, el Rayo comunicó un afectado por el virus (Dimitrievski) y el Logroñés infirmó de un caso positivo entre sus profesionales.