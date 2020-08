El Marino asciende a Segunda B

El Marino ascendió por primera vez a Segunda B en 1988, siendo el primer club tinerfeño en lograrlo. Eran tiempos en los que subían directamente los campeones de Tercera, y el equipo de Los Cristianos alcanzó ese éxito con Valentín Toste como entrenador. Así inició un ciclo de cinco campañasen el escalón más alto en el que ha competido. Tras moverse en la mitad de la tabla en sus cuatro primeras temporadas, en la quinta bajó como penúltimo. Luego pasó por Primera Regional, Preferente y Tercera, hasta regresar a Segunda B en 2012 de la mano de Willy Barroso. Esta vez se impuso al Fuenlabrada en el playoff entre campeones de Tercera. Su segunda experiencia en la categoría (12/13) duró solo un año. Ahora vivirá su séptima temporada en Segunda B, poniendo fin a un período de siete campañas sin equipos tinerfeños. El mapa provincial lo forman Mensajero (12 temporadas), Tenerife (8), Marino (6), Realejos (3), Tenerife B (3), San Isidro (2) y Salud (1).

El CD Marino jugará en Segunda División B la temporada 2020/21. Tras quedar campeón del Grupo XII de Tercera en una temporada recortada por la pandemia, no logró subir en la promoción canaria -ascendió el Tamaraceite-, y en la repesca se encontró con la desagradable sorpresa de la detección de tres positivos de Covid-19 en su plantilla, a su llegada a Madrid el sábado 1 de agosto, en la víspera de la final contra el Linares. Los tres casos resultaron ser falsos y la fase adicional de ascenso no se llegó a disputar. Finalmente, la RFEF comunicó ayer la decisión de dar por ascendidos a los cuatro clubes clasificados para esa repesca: Lealtad, Alcoyano y Linares y CD Marino.

La RFEF explicó que se decantó por esta solución ante la "imposibilidad de encontrar fechas para disputar los partidos que habían sido programados y por un principio de prudencia sanitaria ante los rebrotes de las últimas fechas".

Con la plantilla de vacaciones desde el pasado jueves, en las oficinas del estadio Antonio Domínguez aguardaban el desenlace de esta atípica temporada de un momento a otro. Y el final resultó ser satisfactorio para el equipo tinerfeño. "Me siento tan responsabilizado como emocionado por mis jugadores", confesó el presidente del club, Francisco García Santamaría. "A nivel deportivo es una muy buena noticia para Canarias, por tener un tercer equipo en Segunda B (coincidirá con el filial de la UD Las Palmas y el Tamaraceite), y debe ser una extraordinaria noticia para el CD Tenerife", añadió antes de extenderse en la conexión que espera establecer con la entidad presidida por Miguel Concepción. "El Tenerife nos necesita y nosotros necesitamos al Tenerife", afirmó Santamaría, quien confía en mantener una reunión con el director deportivo blanquiazul, Juan Carlos Cordero, con el fin de plantear la posibilidad de acordar cesiones.

En cualquier caso, la plantilla marinista seguirá teniendo a Quico de Diego como entrenador. "La renovación ya estaba cerrada de manera extraoficial, y nuestra intención es darle continuidad no solo al entrenador sino a todo su staff; y en un porcentaje importante a toda la plantilla. Vamos a intentar hacer un esfuerzo para poder continuar con los mismos jugadores, independientemente de los refuerzos que tengamos que realizar por estar en una categoría superior", avanzó el dirigente, emocionado por la "tensión" vivida en los últimos días. "Esta es una alegría indescriptible, un ascenso que merece todo el pueblo de Los Cristianos y la ciudad turística que conforman Los Cristianos y Playa de Las Américas. Se trata de un premio muy compartido por todos y de muchos responsables", destacó Santamaría.

E La plaza libre de Tercera. Con el Marino ya en Segunda B, queda una plaza vacante en el Grupo Canario de Tercera que, según indicó la RFEF en el comunicado de ayer, no será cubierta. "Las plazas que dejan libres en Tercera División los ascensos de estos cuatro equipos no serán cubiertas", informó. Por tanto, si no se aplica una excepción, Las Zocas y Arucas se tendrán que enfrentar en el playoff de Preferente los días 6 y 13 de septiembre para que ascienda solo un equipo y la competición estará formada por 19 clubes.