Apeh y Jacobo, novedades en el comienzo de la pretemporada

Llegada a la Isla, posado con la bufanda de su nuevo equipo en el aeropuerto y toda una nueva etapa profesional por delante. Emmanuel Apeh y Jacobo González ya ejercen como blanquiazules. Los dos, con pasado reciente en el filial del Celta, firmaron un contrato de tres años de duración con el Tenerife y, tras pisar ayer la Isla, hoy comenzarán con sus compañeros una pretemporada en la que los entrenamientos no se llevarán a cabo hasta el jueves por la tarde. Antes, los imprescindibles test del coronavirus y, a partir de ahí, las pruebas médicas que darán paso al esfuerzo en el césped y a la puesta a punto con vistas a una competición que, en el mejor de los casos, comenzará el 12 de septiembre.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, tras salir de la sala de recogida de equipajes de Los Rodeos, tanto Jacobo como Manolito, compartieron sus sensaciones. "Tenía muchas ganas de llegar y ponerme manos a la obra", comentó el polivalente atacante madrileño. "Quiero jugar todo lo que pueda para ayudar al Tenerife y ser un futbolistas importante", añadió Jacobo, convencido de que ha dado "un paso importante" en su carrera tras madurar en Segunda B con el filial del Celta y llegar a participar en dos partidos de Primera de la campaña pasada con el conjunto vigués.

Tratándose de un jugador ofensivo que se puede adaptar a todas las demarcaciones, González aclaró que jugará en el puesto "que decida el entrenador, en la derecha, en la izquierda o donde sea", advirtió, dispuesto a "pelear con quien sea" por tener protagonismo.

Además, confesó que le "llamó mucho el tema de la afición de la Isla" y contó que le habían "hablado muy bien" de su nuevo club.

Poco después siguió el mismo protocolo Emmanuel Apeh. El nigeriano se mostró "muy contento" por estar en Tenerife. "Vengo a este equipo con mucha ilusión y ganas de jugar en este gran club", manifestó el jugador con pasado en el Lorca y el Celta B. Como cualquier delantero, prefirió no exigirse un número de goles en su primera temporada en el Tenerife. "No me marco retos más allá del trabajo diario y de ir paso a paso".

Para comenzar la pretemporada, jugadores, técnicos, auxiliares y demás trabajadores relacionados con la primera plantilla pasarán esta mañana en el estadio Heliodoro Rodríguez López las pruebas de detección de coronavirus.