Aniano Cabrera: "Habrá que estar preparados para un gran parón durante el curso"

Como edificador del nuevo Iberostar Tenerife no se puede ocultar una notable ambición por consolidar al equipo aurinegro en la zona noble de la ACB. Como conocedor de la situación, en su discurso se deja entrever una cierta resignación a vivir otra temporada atípica en la que saber adaptarse tendrá casi la misma importancia que haber fichado bien.

Desde hace más de dos semanas se daba por cerrada la plantilla del Iberostar Tenerife con la llegada de Tyler Cavanaugh, pero desde entonces han anunciado otros tres jugadores...

La intención es hacer una buena plantilla, y más en un año con tanta dificultad por lo del covid, ya que no sabemos lo que sucederá más adelante. Con la llegada de Sergio Rodríguez la intención era dar por cerrada la plantilla, pero surge la oportunidad de Jacobo, algo que llevábamos tiempo valorando. Hemos visto conveniente recuperar a varios tinerfeños que están en competiciones LEB, de cara a poderlos incorporar a la primera plantilla en el futuro. Ahora mismo casi todas las plantillas se están yendo a 13 o 14 jugadores, y con la situación actual, cuantos más efectivos tengamos, más fácil será paliar cualquier contratiempo, como el que ha ocurrido incluso antes de empezar los entrenamientos.

Da la sensación, sobre todo desde fuera, que al CB Canarias le ha tocado la lotería para poder renovar y fichar tanto...

El presupuesto que tenemos prácticamente se equipara al que ya había el año pasado. La cuestión es saber ajustarnos un poco más y aprovechar esos beneficios que se registraron en temporadas anteriores. En lugar de pagar impuestos de esos beneficios preferimos invertirlos y ajustar el presupuesto.

¿Satisfecho con la plantilla que se le ha quedado al Iberostar Tenerife para la 20/21?

Sí, sí. Es lo que queríamos tras irnos amoldando un poco a las circunstancias. La llegada de Aaron fue la más complicada ante la posibilidad de que el Valencia pudiera igualar el tanteo. Pero al final hemos podido quedarnos con lo que pretendíamos.

Con un roster tan amplio no parece que vaya a haber prisas para la recuperación de Yusta...

Lo recuperación de Santi va a un buen ritmo, aunque quizá no tan rápido como querríamos porque el confinamiento no le permitió trabajar con la intensidad deseada. Esperaremos a que se le dé el alta médica y ya luego comenzará a entrenar con el equipo. Pero estamos hablando de una lesión muy importante que requiere de unos plazos mínimos, y no se le va a forzar, porque además es un jugador joven y todavía con mucha proyección.

A título particular, ¿hizo daño o la dolió como director deportivo no poder recuperar a Tim Abromaitis?

Como club hicimos una buena apuesta, pero Tim consideró que era mejor ir a Málaga. Lo intentamos poniendo una buena oferta sobre la mesa, pero prefirió no venir. No hay que darle más vueltas.

¿Le sorprendió la salida de Lundberg pese a tener contrato?

No, no. Iffe es un jugador con un gran potencial, pero nosotros y él buscábamos algo diferente. Lo más fácil era proponer una opción de salida, se hizo y llegamos a un acuerdo que no se dilató.

La mayoría de renovaciones y fichajes son de largo recorrido. Parece que el CB Canarias apuesta de nuevo por otro proyecto sólido y no solo por el año de la Supercopa y las dos Champions...

Cuando el verano pasado se cambio prácticamente a todo el equipo ya se buscó esa estabilidad con un proyecto sólido. Ahora, con las nuevas incorporaciones, hemos tratado de darle continuidad a esa idea para intentar consolidar este proyecto durante muchos años en la zona noble de la competición. Vamos a ver cómo nos adaptamos a esta nueva situación.

Con la renovación de Alberto Cabrera y la llegada Jacobo Díaz –que lo lógico es que salgan cedidos–, ¿da el club un primer paso para tener un filial en una categoría más competitiva?

No. Lo ideal es seguir cogidos de la mano con el RC Náutico, y hablar de una categoría superior se adquiere solo como derecho deportivo. La vinculación es muy buena y de ella ya han salido varios jugadores que han acabado en ACB, en LEB Oro y en Plata. Creo que se trabaja bien la cantera en Tenerife, aunque también es cierto que existe un salto algo grande entre la EBA y la LEB Plata. Aún así, no viene mal para su evolución que estos jugadores salgan fuera de su entorno.

Entre un aspecto y otro, no parece que tengan mucho margen para organizar muchos partidos de pretemporada...

Tenemos previstos, al margen de la Supercopa, otros cuatro partidos que debemos concretar. Pero también dependemos de que la ACB establezca el protocolo de cómo sería todo, en especial en lo que se refiere a la realización de test previos a esos encuentros. No es la pretemporada que todos desearíamos, pero debemos ir amoldando todo a las posibilidades.

Con lo complicado que podría resultar viajar a la Península, lo lógico es que se recuperen los amistosos con el Gran Canaria...

Estamos en eso. Ya hemos hablado con Willy Villar [director deportivo del Granca] para jugar dos partidos a falta por concretar día y hora. Además, es positivo para acortar posibles desplazamientos.

No se le ha quedado mal equipo al Granca...

Les falta el escolta con pasaporte tras no salirles bien lo de AJ Slaughter. Es un equipo bonito, sí, pero también hecho con una gran inversión, como en los últimos años.

¿Cómo se toman la Supercopa? ¿Como otro partido de preparación para llegar lo mejor posible al duelo del Oostende? ¿Como la posibilidad de ganar un título? ¿O incluso como un marrón ante el riesgo de meterse en la final y desgastarse para volver a jugar tres días después?

¡Como un título! Estamos ante la posibilidad de ganar un título en dos partidos y si cuadra hay que tratar de aprovechar esa oportunidad. Y si no se gana, la Supercopa siempre va a quedar como una buena preparación para la eliminatoria de la Champions. El partido del Oostende está previsto, en principio, para el 16 de septiembre, pero ahora Bélgica no comenzará su liga hasta el 14 de noviembre, y eso obliga al Oostende a empezar mucho antes. No sé lo que harán.

Con el calendario que tiene de entrada, ¿se juega el Iberostar media temporada entre septiembre y principios de octubre?

No. Esas semanas nos las tomamos como motivación ante buenos objetivos que se nos presentan en el comienzo. Ya ocurrió algo parecido hace unos años con la Intercontinental. La temporada nos la jugamos a lo largo de todo el año, sabiendo que pasaremos por altibajos y que existe la posibilidad de que se produzca algún parón. A lo mejor hay alteraciones del calendario y aquello a lo que estamos acostumbrados a llamar Liga Regular, no se desarrollará así. Debemos adaptarnos a las circunstancias tal y como vengan porque nadie sabe lo que va a pasar.

¿Realmente teme que se produzca un gran parón?

Habrá que estar preparado para ello, llevarlo de la mejor manera posible y cuando todo pudiera reanudarse, ver de qué manera es factible continuar con la competición. La experiencia de la Fase Final a 12 fue muy buena y la ACB contempla ya alternativas en caso de que lleguemos a esa situación. Vuelve a haber contagios y rebrotes, y ojalá podamos desarrollar la competición, no de una manera normal, pero sí de la mejor forma posible.

¿Cómo se toman que finalmente vaya a haber liga de 19?

Preferíamos liga de 18, sobre todo por lo comprimido que es nuestro calendario. Y más aún cuando está establecido que hay ventanas FIBA en noviembre y en febrero y luego Preolímpico. Pero también el Gipuzkoa está en su derecho de pedir plaza, el juzgado así lo ha atendido y no queda otra que atender una obligación. Serán dos partidos más y dos jornadas de descanso, que no sabes si te van a cuadrar bien o mal. Donde creo que estará el problema es en los posibles descensos, algo que aún no se ha establecido. Para mí lo lógico es que haya un ascenso y dos descensos.

¿Qué le parece el grupo de la Champions en el que ha quedado encuadrado el Iberostar? ¿Aquí parece que aún se está más expuesto a un paréntesis?

Hay dos de los grupos, entre ellos el nuestro, que son brutales. Sassari lleva varios años muy buenos; Strasbourg, por trayectoria, es de un alto nivel. No hay mucho que decir del Galatasaray, mientras que Rytas y Riga están haciendo buen equipo, y la del Peristeri es una cancha complicada. Es un grupo difícil caprichoso. Esperemos que se dispute.