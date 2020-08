Concepción: "Javier Tebas ha hecho una excelente labor en LaLiga"

La competición terminó el viernes en la Liga Smartbank, pero las consecuencias del accidentado final son imprevisibles. Los dos últimos clubes en certificar su descenso a Segunda División B, el Deportivo, que lo hace en el lugar más próximo a la permanencia tras ganar al Fuenlabrada, y el Numancia, han pedido formalmente la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de la patronal de los clubes. Los dos equipos hacen responsable al presidente de la LFP del desaguisado de la última jornada, a pesar de que ambos equipos hayan descendido ganando, porque dependían de resultados de terceros, como Albacete y Lugo, que sacaron adelante sus partidos.

Ayer, el diario Marca hizo una encuesta con 13 presidentes de clubes de las dos categorías profesionales. Entre ellos, Miguel Concepción que coincidió con el respaldo unánime a la gestión del encausado. "No tengo los argumentos que han llevado a hacer ese pronunciamiento. Lo único que tengo de decir de Javier Tebas es que es un hombre que ha hecho una excelente labor al frente del fútbol profesional. Pienso que ahora mismo, según me dice, es una hipótesis que estudiarán las autoridades, pero para mí Tebas hasta ahora todo lo que ha hecho es una excelente labor la frente de LaLiga". En la misma línea se expresó Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. "Como el resto de los presidentes, yo seré uno más, estamos indignados por esta reacción. Tebas ha sido el mejor presidente del fútbol español y el que ha devuelto al fútbol la condición de industria. Sin la gestión de Javier, LaLiga no sería ahora mismo lo que es", dijo el dirigente amarillo.