El Canarias para sus entrenos al detectar un positivo

Contratiempo antes de empezar. A escasas 48 horas de arrancar su pretemporada oficial en la pista, el CB Canarias se ve obligado a reprogramar su hoja de ruta. Y es que según expresa en un comunicado el club lagunero, un jugador de la plantilla aurinegra ha dado positivo en uno de los test PCR que se le han venido realizando a todos los integrantes de la escuadra isleña -junto con el habitual reconocimiento médico- en estos últimos días. "El club ha aplicado el protocolo sanitario correspondiente y el afectado, asintomático y en buen estado de salud, se encuentra aislado en su domicilio", expresa en la citada nota la entidad presidida por Félix Hernández. No ha trascendido la identidad del afectado.

Con la detección de este resultado anómalo, el CB Canarias no solo aísla al positivo en cuestión, sino que ha decidido "aplazar momentáneamente" el inicio "de los entrenamientos colectivos", cuyo arranque estaban fijados para mañana lunes. A lo largo de las próximas horas se llevarán a cabo más test PCR a todos los integrantes del club canarista -en especial a los jugadores- para descartar más positivos que por ahora no se han detectado. Para paliar este revés en la programación el resto de la plantilla sí tiene previsto seguir estos días ejercitándose de manera individual, un procedimiento llevado a cabo ya este semana por buena parte de los pupilos de Txus Vidorreta.



Resignación en el club

En una temporada en la que la preparación posee más importancia que nunca con la disputa de la Supercopa y con la posible presencia en la Final a Ocho de la Basketball Champions League, en el club canarista se toman este positivo con cierta resignación. "No nos queda otra que adaptarnos a las nuevas circunstancias, algo que no marcamos nosotros; y cuando podemos estar todos, estaremos todos", señalaba ayer el gerente de la entidad, Aniano Cabrera, que no se atrevió a concretar el plazo en el que se podrían iniciar dichos entrenamientos, ya que "si solo hay un afectado será todo más fácil. En principio solo hay un jugador positivo, pero debemos realizar más pruebas para descartar que sean más", expresó al respeto al misma fuente. "La sensación no es preocupación, sino saber que se están realizando más test, hay ciertos rebrotes y le puede tocar a cualquiera. Lo que debemos hacer es incidir en las medidas preventivas oportunas, como el reducir el círculo de relaciones; que esto nos sirva para tenerle aún más respeto al covid", concluyó la misma fuente.