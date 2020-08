CC-PNC pide al Cabildo que acabe las obras de la Ciudad Deportiva

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife solicita al Cabildo que finalice las obras de la Ciudad Deportiva de Tenerife, ubicada en la zona de Geneto-Los Baldíos, tras hacerse público que las mismas están paralizadas por la falta de financiación de la Corporación insular.

El consejero nacionalista José Manuel Pitti señala que "estamos ante un nuevo atropello al deporte tinerfeño. La Ciudad Deportiva es para todo el deporte de la Isla, no solo para el fútbol masculino de élite, ya que el convenio entre el Cabildo y el CD Tenerife no solo establece su uso para la base y otras disciplinas deportivas, sino que recoge un programa de Fomento del Deporte destinado a colectivos con discapacidad, mayores, mujeres y personas en riesgo de exclusión social que ahora podría perderse".

"El convenio establece que si el Cabildo deja de aportar las cantidades, el club se quedaría con la Ciudad Deportiva y, por tanto, no estaría obligado a desarrollar ese programa. Exigimos que el Cabildo busque la fórmula adecuada lo antes posible para aportar las cantidades comprometidas y que las obras se puedan finalizar", señala Pitti. El consejero recuerda que "en diciembre del pasado año advertimos que Pedro Martín había reducido la partida para las obras en 1,7 millones de euros. La previsión era que el Cabildo aportase 2,7 millones y solo contemplaron 1 millón en el presupuesto. Esto no tiene que ver con la pandemia sino con la voluntad de no sacar adelante un proyecto que fue aprobado por CC-PNC".