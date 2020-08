El reto de Messi: llevar al Barça a la fase final de Lisboa

La estrella alimenta la esperanza de pelear por la Copa de Europa y cambiar el signo de la temporada

Todos las miradas del barcelonismo están puestas en Leo Messi. Nadie como él alimenta la esperanza de que una temporada marcada por la decepción y el fracaso, perdidas la Liga y la Copa, pueda revertirse y tener un final feliz. "Partimos de cero y son cuatro partidos que te pueden dar el título que todos deseamos", aseguró el argentino poco antes de tomarse unos días de vacaciones, convencido de que el Barça aún puede escribir este curso su propia historia. La hora de la verdad llegará este sábado con la visita del Nápoles al Camp Nou (21.00 horas) en un partido que pondrá fin a una larga espera: 165 días desde la ida en el estadio de San Paolo (1-1) y que debe abrir las puertas al equipo de Quique Setién a la fase final de la Champions en Lisboa.





