El extremo Jacobo González llega en propiedad

El CD Tenerife ha anunciado la contratación del extremo madrileño Jacobo González, quien se ha comprometido con el conjunto blanquiazul hasta junio de 2023.

El nuevo jugador tinerfeñista tiene 23 años y procede del filial del RC Celta, aunque llegó a jugar en la temporada recién finalizada en Primera División.

El extremo madrileño se incorpora al nuevo proyecto blanquiazul para la temporada 2020/2021 después de haber firmado una destacada participación en el filial celtiña: 26 partidos y siete goles, señala el CD Tenerife en un comunicado.

Jacobo formó parte del primer equipo gallego tras el obligado parón, debutando en LaLigaSantander ante el FC Barcelona y jugando su segundo encuentro en la máxima categoría ante el RCD Espanyol en la última jornada del campeonato.

Este joven futbolista, procedente de la cantera del Real Madrid CF, debutó en LaLiga SmartBank de la mano de la AD Alcorcón en 2016.

El nuevo futbolista blanquiazul cuenta con 86 partidos de experiencia en Segunda División B, tras su paso por el filial alfarero, CF Rayo Majadahonda, CF Villanovense y RC Celta B.

Jacobo González ha asegurado que su contratación por el conjunto blanquiazul supone "dar un paso inmenso" en su carrera.

"Voy con la maleta repleta de ilusión y ganas de demostrar el fútbol que tengo", ha dicho en declaraciones a los medios oficiales de la entidad.

Jacobo González ha afirmado que desde el primer momento que supo el interés del CD Tenerife no dudó en "aprovechar esta oportunidad de llegar a un club grande".

González espera devolver la "confianza de los tres años de contrato con goles y, sobre todo, haciendo disfrutar a la afición".

"Estoy muy contento por recalar en el CD Tenerife y en la Isla, solo me han hablado cosas positivas de la afición. Fue una de las claves por las que me decidí a la hora de comprometerme con el CD Tenerife", ha concluido.