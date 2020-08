Empezar bien la Liga, desafío "principal" de Fran Fernández

Sonriente, seguro, coherente en el mensaje y adaptándose sobre la marcha a la corriente mediática de su nuevo club, Francisco Javier Fernández Díaz (Almería, 20/3/80) fue presentado ayer como entrenador del CD Tenerife para la próxima temporada. Entre otras cosas, Fran aseguró que se siente "preparado" para asumir el reto más exigente de su carrera y se mostró convencido de que el equipo blanquiazul será "protagonista" en la Segunda División 2020/21. Sin establecer metas a largo plazo, situó su objetivo principal en "comenzar bien la Liga".

Con este último comentario demostró que está al tanto de los inconvenientes que ha encontrado la escuadra tinerfeña para cogerle el pulso a la competición en las últimas campañas y de la obligación de cambiar de meta -del ascenso a la permanencia- en muchos de esos cursos. "Tengo claro que venimos de unas temporadas difíciles y que queremos ser protagonistas en estas categoría, pero eso hay que ganárselo", comentó Fernández situando los objetivos "siempre a corto plazo". En ese aspecto, remarcó que el desafío "principal" consistirá en "empezar bien" la Liga. "Es algo que al Tenerife le costó en campañas anteriores, así que queremos comenzar bien; ese es nuestro objetivo ahora mismo, además de construir un equipo que sea reconocible".

Precisamente, describió algunas de las señas de identidad que le gustaría que reuniera el Tenerife. "Quiero que mi equipo compita en cada partido como si fuese una final", apuntó el que fuera técnico de Almería y, el pasado ejercicio, Alcorcón. "Hay algunos principios que se tienen que dar sí o sí y otros que dependen un poco de la plantilla y de los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas de todo esto", añadió el entrenador. En teoría, contando con las piezas necesarias para formar su puzzle ideal, el Tenerife será un competidor "compacto, equilibrado y muy solidario, un equipo atrevido y valiente, al que no le importe jugar en el Heliodoro o fuera de casa, y que sea vertical, sobre todo en las transiciones". Toda una declaración de intenciones que, tal como admitió, tendrá que tener su reflejo en el campo. "No hay que hablar de ello, sino demostrarlo", opinó.

Esa fórmula, con el único "secreto" del "trabajo" constante, le sirvió para convertir al Alcorcón en el segundo mejor visitante de la Liga 2019/2020 y para no encajar derrotas a domicilio hasta la penúltima salida. "Quiero que mis equipos sean valientes, da igual jugar dentro y fuera", insistió Fernández, quien no se refugió en el argumento de la insularidad para amasar posibles excusas. "Tenemos esa pequeña dificultad, pero no será ningún impedimento para que el Tenerife sea capaz de mostrarse fuera de casa como un conjunto sólido y competitivo, un equipo que ofrezca siempre una buena versión", siguió contando.

Aunque la plantilla actual no será exactamente la misma que tendrá a sus órdenes en la competición, ya que el club tiene previsto incluir refuerzos y rescindir contratos, el técnico destacó que parte con una "buena base". Se trata de una estructura que pierde a uno de sus principales pilares, Luis Milla, circunstancia que no preocupa al ocupante del banquillo local del Heliodoro. "Me importan los futbolistas que tenemos y los que quieran venir", dijo para reconocer que Milla "es un excelente jugador y persona, y ha decidido su camino".

En cambio, entre los activos sobresale Borja Lasso. De baja durante toda la segunda vuelta por una lesión, el sevillano regresará a la actividad con un papel relevante, tal como adelantó su míster. "Va a ser un jugador fundamental. Se va a reincorporar, no sabemos si antes o después, pero será importante para nosotros. Es de los mejores futbolistas de la categoría".

Entretanto, quedará pendiente de definir figura del goleador. Podría ser Joselu, pero el club fichará a un par de especialistas del área. Fernández sostiene que será el "trabajo colectivo" el que termine marcando las diferencias. "Tendremos principios básicos en el juego para que seamos reconocibles, y se darán sí o sí juegue quien juegue. Tendremos que unir piezas y crear sinergias, porque el gol no te lo garantiza nadie; solo el buen trabajo colectivo para poder conseguirlo".

Dentro de la materia prima que sabe que podrá utilizar, Fran no desaprovechará el potencial emergente de la cadena de formación del Tenerife. Eso sí, advirtió de que cualquier jugador, con mayor o menor experiencia, tendrá que ganarse su lugar en el equipo. "Voy a estar muy pendiente de la cantera", dijo un profesional que se curtió en los filiales del Almería. "Pero las cosas hay que ganárselas, no las regalaremos por el hecho de que sea un canterano. Sé que aquí hay buenos futbolistas de la cantera, y algunos de ellos van a comenzar la temporada con el primer equipo (Otaño, Elliot, Javi Alonso y Jorge) para que puedan tener una oportunidad, pero es importante que tengamos en cuenta que aquí no se va a regalar nada; hay que ganárselo".

Con todo esto, confesó que sentía una "ilusión extra" por formar parte de un "club histórico" y haber vivido el "recibimiento" que palpó en sus primeras horas en la Isla. "Estoy muy contento y satisfecho por estar aquí", reveló Fernández, que se tomó con naturalidad el proceso de elección que llevó a cabo Juan Carlos Cordero antes de decantarse por su contratación. "Eso sucede todos los años, y lo único que sé es que he sido el elegido y que tengo la oportunidad de seguir creciendo en un gran club como este. Es lo que realmente importa".

Fernández ya ha tenido tiempo para comprobar que la "repercusión" que tiene el Tenerife es diferente a la de los anteriores clubes en los que trabajó. Pero no es algo que le asuste. "En Almería hay bastantes medios, en Alcorcón no son tantos y aquí hay bastante repercusión en las redes sociales. Me siento preparado para trabajar en un club como el Tenerife. Hay que tener en cuenta el entorno, pero lo más importante es el trabajo y lo que ocurre en el verde".

Por último, Fernández señaló que la pretemporada que comenzará el próximo martes será "muy abierta", principalmente porque la fecha de inicio de la Liga no es oficial. También apuntó que tiene previsto "salir" para realizar una concentración y jugar amistosos.