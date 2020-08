Cordero: "No van a comenzar la temporada todos los jugadores con contrato"

Por si quedaba alguna duda, Juan Carlos Cordero confirmó ayer que de los 18 profesionales que ahora forman la primera plantilla del Tenerife, no todos avanzarán por el próximo calendario con el equipo blanquiazul. Ya sea por "rendimiento", por "salario" o por el simple hecho de "mover el vestuario para cambiar los hábitos, rejuvenecer y crecer", el club tratará de acordar rescisiones y préstamos, según el caso. "Todos los jugadores que tienen contrato en vigor no van a comenzar la temporada", avisó.

De esas bajas dependerá, en gran medida, la culminación de su obra, ya que "todo irá en función de las salidas y del ahorro en los salarios para, posteriormente, hacer un equipo". No obstante, Cordero aseguró que tiene "bastante clara" su hoja de ruta.

Entre los futbolistas que podrían cambiar de destino profesional está José Naranjo, fichado por el club hace dos veranos y cedido en enero de 2019 al AEK Larnaca. El responsable del club en materia de fichajes se refirió, con "máximo respeto", a la situación del onubense. "Fue valiente al salir a Chipre y no lo hizo mal. Hablo con él cada semana y tiene mucha ilusión, pero valoraremos su salida sin descartar nada. Hay que tener paciencia y saber que los jugadores pasan por la malos momentos y por etapas", declaró.

En términos similares analizó los casos de Isma López y Nahuel Leiva. "Sus agentes ya lo saben. A partir de ahí, habrá que ver cómo va el mercado y qué opción tiene cada uno. Luego, decidiremos con el entrenador. Pero si el club no puede asumir los salarios, lo mejor es buscar una solución. No soy de quedarme por quedarme en un sitio. Me gusta la savia nueva, gente con hambre. Incluso no me da miedo apostar por gente de Segunda B. En nuestra categoría hay que tener gente que muerda".

Lo que sí está más claro es que el trío de porteros profesionales (Dani Hernández, Adrián Ortolá y Carlos Abad) se quedará en un dúo. "La idea es tener dos y que el tercero alterne con el filial".

Con todo esto, avanzó que el número de incorporaciones será "importante" y aseguró que no centrará la mayor parte de la inversión en la contratación de un goleador. "Creo más en formar un equipo sólido que en la dependencia de un jugador que meta los goles; pero, si a partir de ahí, aparece un goleador y te da la diferencia, bienvenido sea", dijo.

Sus planes se traducirán más pronto que tarde en nombres propios, en fichajes para un club que, según contó Cordero, no ha definido todavía cuál será su límite para gastar en contrataciones. "Estoy esperando que me detallen qué partida se va a dejar para la primera plantilla y así poder firmar. A partir de ahí podremos hacer un tipo de equipo u otro, en función del tema económico. Estamos en ese proceso. No sé a ciencia cierta de qué cantidad voy a disponer", reveló el director deportivo en el acto de presentación de Fran Fernández.