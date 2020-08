Fran Fernández quiere que el Tenerife sea "protagonista"

Fran Fernández fue presentado este lunes por el director deportivo Juan Carlos Cordero como nuevo entrenador del Club Deportivo Tenerife. En la primera rueda de prensa presencial organizada por el club blanquiazul en casi cinco meses, el técnico almeriense se mostró "muy ilusionado" con la etapa profesional que comienza para él. "Siempre empezamos las temporadas con mucha ilusión, pero es cierto que al llegar a Tenerife, encontrarte este recibimiento y estar en un club como este, histórico, un club que quiere dar pasos adelante, la ilusión es extra. Estoy muy contento y satisfecho por poder estsar aquí".

El entrenador dio a conocer algunas de las pautas del funcionamiento del futuro Tenerife. "Quiereo que mi equipo compita en cada partido como si fuera una final. Hay algunos principios que se tienen que dar sí o sí, y otros que dependerán un poco de la plantilla, porque los futbolistas son los verdaderos protagonistas. Según lo que tengamos, podremos adaptarnos más o menos, pero queremos un equipo compacto, equilibrado y muy solidario, un equipo que sea muy atrevido y valiente, al que le de igual jugar en el Heliodoro o fuera, que sea muy vertical, sobre todo en las transiciones... Pero todo eso hay que demostrarlo".

Fernández fue preguntado por el potencial de la plantilla que va a tener a sus órdenes. "Estoy en contacto con Juan Carlos Cordero para ver por dónde queremos ir. Lo que sí tengo claro es que hay una buena base. Partimos de un buen equipo y queremos que sea protagonista en la categoría, y creo que lo vamos a conseguir".

Por otra parte, aseguró que tendrá muy en cuenta a los canteranos, aunque advirtió de que nadie tendrá el puesto regalado. "La cantera está para ayudar y voy a estar muy pendiente a ella, como he hecho en otros clubes. Pero las cosas hay que ganárselas y no regalargas por ser de la cantera o no. Sé que aquí hay buenos futbolistas de cantera y algunos van a comenzar con nosotros para que se ganen una oportunidad. Es importante que tengamos en cuenta que aquí no se regala nada. Todo hay que ganárselo".

Pasando al entorno, Fernández afirmó que se siente preparado para asumir el reto de entrenar a un club con la exigencia del Tenerife. "Está claro que la repercusión es diferente a la que hay en los clubes en los que he trabajado. En Almería hay bastantes medios, en Alcorcón no tanto y aquí hay bastante repercusión en las redes sociales. Hay que estar preparado y yo me siento preparado para trabajar en un club como este. Si no, no hubiese venido. Hay que tener en cuenta el entorno, pero lo más importante es el trabajo y lo que ocurra en el verde"

Por último, Fernández habló de objetivos. El técnico los estableció a corto plazo, con la prioridad de que el tramo inicial del campeonato sea favorable. "Los objetivos, siempre a corto plazo. El principal es empezar bien la temporada, que es algo que al Tenerife le costó en otras. Ese es nuestro objetivo ahora mismo: poder tener un buen inicio de temporada y que el equipo sea reconocible por todos".