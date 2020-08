Samuel García se cuelga el bronce en Italia

El velocista del Tenerife CajaCanarias, Samuel García, vuelve a las competiciones tras el confinamiento por la crisis de la Covid-19. El atleta palmero reestrenó la temporada este sábado, 1 de agosto, en la pista de Trieste, Italia, a propósito del Meeting internacional organizado en la ciudad. "Me quedo muy contento. Hace dos meses estaba entrenando en la azotea de mi casa y estar aquí me resulta increíble. De hecho, más que contento, me siento satisfecho por todo lo conseguido", apunta minutos después de subir al podio de esta cita en la tercera posición gracias a una marca de 46.52.



Samuel tuvo entre sus principales competidores al italiano Edoardo Scotti, ganador de la competición (45.85); al esloveno Luka Janesik, plata (45.88); o el italiano Michele Tricca, cuarto puesto. "En la pista te das cuenta de que existen muchas diferencias entre los países dada la situación. Muchos no se han confinado para entrenar o, pese al confinamiento, han podido entrenar en la pista o en el gimnasio y, encima, llevan más de un mes compitiendo. Muchos de mis rivales en esta competición ni siquiera hicieron confinamiento o al menos no tan severo como aquí en España", comparte el blanquiazul.



La carrera estuvo muy igualada hasta el final, cuando García remontó y entró en la tercera posición en los últimos metros. "Me esperaba esa marca. Ahora toca prepararse para el 10 de agosto en Suecia para, espero, poder bajar de los 46", se sincera.



"En definitiva, me siento muy contento y satisfecho de volver a la pista, y me doy cuenta de que ya echaba en falta esas emociones, encima, en la pista había unas 2000 personas. Constatar que esto se va reactivando poco a poco es también un motivo de felicidad. Además, no deja de ser un orgullo que quieran contar conmigo para formar parte de competiciones internacionales como esta. Ahora tengo muchas ganas de que llegue la próxima oportunidad", concluye.





