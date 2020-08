Quico de Diego: "No tenemos presión por subir, iremos a hacer nuestro partido"

A comienzos de la década de los 90 jugó en Segunda B con el Marino en la primera etapa del club tinerfeño en una categoría a la que ahora puede regresar con el mismo equipo, pero siendo su entrenador. "Estamos ilusionados con esta oportunidad", afirma

Se acerca el final de la temporada más larga. ¿Qué siente?

Llevamos más de un año entrenando y jugando. Ha sido una temporada atípica por la pandemia. Mentalmente se nos ha hecho un poco larga y es un alivio poder jugar este fin de semana un partido que nos puede llevar a Segunda B. Incluso se habló de retrasarlo por lo que ocurrió con el positivo en el Portugalete. Ya tenemos fecha y hora y estamos ilusionados con la posibilidad de subir.

¿Llegan menos presionados a esta segunda oportunidad de lograr el ascenso a Segunda B?

En la semifinal del playoff canario ante el Tamaraceite tuvimos muchos problemas, sobre todo con la circulación del balón. Son cosas que pueden pasar. Ahora vamos a jugar en otra superficie, de césped natural, a la que estamos más acostumbrados. Y por lo que oigo, parece que el Linares es un equipo hecho para ascender. Tanto nosotros como el Tenisca salimos a disputar la Liga y nadie dio mucho por nosotros, pero fuimos capaces de meternos en la promoción, incluso siendo nosotros los primeros de la clasificación después del confinamiento. No tenemos presión por subir. Iremos a Madrid a hacer nuestro partido.

¿Considera que es una ventaja no partir como favoritos?

Nuestro trabajo durante la semana ha consistido en intentar que el equipo juegue liberado. Tenemos gente joven y tal vez el partido con el Tamaraceite nos superó . No se vio al Marino de otras veces. Pero espero que los chicos se liberen y sean ellos mismos, atrevidos con el balón y haciendo lo que hacen habitualmente.

Ya logró ascender a Segunda B con el San Isidro. ¿Esta oportunidad tiene algo diferente?

En general, es igual que la otra, pero en esta ocasión sí es cierto que ha habido más sacrificio por todo lo que ha pasado con la pandemia. Subir ahora sería poner el broche de oro a la temporada. Y veo a los chicos ilusionados. Vamos a ver si somos capaces de ganar al Linares.

¿Cómo lo viven en el club?

Con ganas y con ilusión. El equipo está entrenando con los cinco sentidos puestos en el campo, pero los dirigentes y empleados del club también están teniendo su trabajo. Por ejemplo, han trabajado a destajo para resolver el desplazamiento a Madrid. En ese aspecto, la Federación Española nos ha dado facilidades y no ha habido ninguna traba.

¿El Marino estaría preparado para dar el salto a Segunda B?

Nosotros no tenemos la ventaja de los demás clubes, que ya saben en qué categoría van a competir. Pero subamos o no, creo que en el Marino tenemos suficientes medios para hacer un equipo competitivo. Ahora hay que ver qué pasa. Si repetimos en Tercera, contaremos con más gente de la casa; y si ascendemos a Segunda B, no cabe duda de que tendremos que hacer algún fichaje que nos asegure tener un poco más de consistencia. Sería importante para la Isla y positivo incluso para el CD Tenerife, cuyos canteranos podrían crecer en un equipo cercano de Segunda B.