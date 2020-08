Milla paga los 5 millones de su rescisión y firma con el Granada

Luis Milla dejó de ser ayer jugador del CD Tenerife. Acompañado por sus asesores, el futbolista madrileño depositó en la sede de la Liga la cantidad correspondiente a la cláusula de rescisión de su contrato –5 millones de euros– y quedó libre para firmar con su nuevo equipo, el Granada CF, con el que se comprometió hasta junio de 2024. De esta manera, el mediocentro podrá cumplir su deseo de estrenarse en Primera División y, de paso, debutar en una competición continental, ya que el conjunto entrenado por Diego Martínez logró el pase para la fase previa de la Liga Europa 2020/2021.

La salida de Milla del Tenerife se pudo haber producido en las dos últimas ventanas de fichajes, ya que el jugador contó con ofertas, aunque ninguna resultó convincente. Milla tenía contrato hasta 2022 y era una pieza básica en la plantilla blanquiazul. No se iba a ir a cualquier precio. Pero ahora ha resultado inevitable su baja dado el rendimiento que ofreció en una temporada en la que volvió a jugarlo casi todo, marcó ocho goles y lideró a la escuadra tinerfeña.

Luis contó con casi una decena de pretendientes, pero solo el Granada se animó a pagar una suma mucho más alta que la que habría percibido el Tenerife en otros mercados por el mismo futbolista. Esta vez no hizo falta negociar. Con tantos clubes deseando fichar al futbolista, solo había que esperar a que uno se agarrara a la cláusula de rescisión para llevárselo. De esta manera, el Granada pagó los 5 millones de euros, diez veces más de lo que desembolsó el Tenerife en enero de 2018 para incorporar a un joven valor que destacaba en el Fuenlabrada y que no tenía experiencia en categorías profesionales.

Se trata del ingreso más alto en la operación de salida de un jugador que protagoniza el Tenerife en los últimos años, al menos en la época actual del euro.

Milla deja atrás 95 partidos como blanquiazul, contando los de Liga y Copa del Rey: 17 en la segunda vuelta de la campaña 2017/2018 –llegó como refuerzo de invierno–, 39 en la posterior y el mismo número en la siguiente, la 2019/2020. Además, aportó diez tantos, dos en la Liga 2018/2019 y el resto en la más reciente: anotó seis en el tramo posterior al confinamiento.

Luis no se podía ir sin dirigirse al tinerfeñismo. Y utilizó las redes sociales para publicar una carta que incluye la lectura del texto con su propia voz: "Hola, chicharreros", comienza el ya exfutbolista blanquiazul. "Han pasado dos años y medio desde mi llegada a la Isla y hoy me toca decir adiós al club que me dio al oportunidad más grande que me habían dado: ser futbolista profesional. Siempre estaré agradecido a Alfonso Serrano por apostar por mí como lo hizo. Me disteis la oportunidad de ser jugador de un gran club como el Tenerife y de poder vivir momentos inolvidables. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia todos los integrantes del club, desde la directiva hasta todos los cuerpos técnicos, servicios médicos, utilleros y demás personas que me hicieron la vida más fácil. También quería agradecer a todos mis compañeros los momentos vividos, que siempre llevaré conmigo. Por último, afición, solo puedo daros las gracias por todo el cariño que me habéis hecho sentir desde el primer día. Siempre me he sentido especial y para mí ha sido un orgullo enorme defender esta camiseta desde el primer día hasta el último. Siempre seré un chicharrero más desde la distancia. Muchas gracias y hasta pronto". Granada, su puerta a Primera.