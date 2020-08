Concepción: "Llegará el momento de volver a vibrar en el Heliodoro"

La revista Bota Heliodoro, programa que entrega el Tenerife a los asistentes al estadio en cada partido en casa, ha publicado su especial de final de temporada con un resumen del curso y un balance del presidente Miguel Concepción. El ejemplar, en su versión digital, ha sido enviado a los abonados que habían facilitado sus datos al club.

Concepción comienza con un recuerdo a los fallecidos durante la pandemia, entre los que están los blanquiazules José Antonio Plasencia, Benito Joanet, Eustaquio Zubillaga, Manuel Moscoso, José Manuel Martínez y Gonzalo Borredá.

En su repaso de la temporada, no pasa por alto la influencia de la pandemia. "La ilusión al competir de nuevo por los puestos de privilegio en la recta decisiva de la competición marcó el tramo final de la competición. Alegrías que no pudimos compartir juntos en la casa de todos los blanquiazules, pero que no restó para recibir y sentir, como siempre, el apoyo y el aliento de todos los tinerfeñistas", añade Concepción, seguro de que "llegará de nuevo el momento de volver a vibrar y a disfrutar en el Heliodoro Rodríguez López cuando los protocolos sanitarios así lo determinen"._El presidente da las gracias a la plantilla por su "profesionalidad" y por haber "logrado con holgura la continuidad del equipo en el fútbol profesional" un año más.

La notable participación en la Copa del Rey, el valor del trabajo de Baraja, la progresión de canteranos como Javi Alonso, Elliot y Jorge, la inclusión en el club de equipos femeninos o la labor social de la Fundación, son otros de los argumentos.