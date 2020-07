Un proyecto para que ninguna niña canaria se quede sin jugar

Pionero, de carácter regional, y sin ánimo de lucro ni de captación. Así nace la Academia UDG Tenerife Mutua Tinerfeña, una iniciativa parida por el club sureño y encaminada, básicamente, a que cualquier niña de las Islas "haga lo que más quiere, jugar; y también que el fútbol femenino siga creciendo", tal y como apuntaba el presidente de la entidad Sergio Batista. Con la colaboración de la aseguradora isleña esta nueva escuela contará con nueve sedes, tres en Tenerife (zona norte, zona metropolitana y zona sur) y una en seis de las islas (La Gomera, El Hierro, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura). Los entrenamientos se realizarán una vez a la semana, los martes, y en ellos también participarán habitualmente jugadoras de la primera plantilla blanquiazul. Todo bajo la tutela técnica de Santi Lemus.

La Academia contará, según explicó Lemus, con cuatro pilares de formación básicos. Por un lado el de metodología, con el que se pretende potenciar el juego de cada niña; en segundo lugar el departamento de porteras, otra área pionera en las islas. "La idea global es ayudar a los clubes a formar jugadoras, sobre todo en aquellas edades en las que las niñas dejan de jugar en equipos mixtos y muchas de ellas optan por dejar el deporte", argumenta el máximo responsable de la Academia. Igualmente se abordarán aspectos como la psicología deportiva y la nutrición. Eso, sin olvidar "la formación de los propios técnicos en aspectos como la inteligencia emocional", a la vez que periódicamente se llevarán a cabo charlas con madres y padres. "Queremos abordar situaciones a las que las chicas se van a enfrentar no solo en el fútbol, sino también en su día a día", añadió Lemus.

El proyecto en cuestión, por su extensión geográfica, podría levantar ciertos recelos por parte de otros clubes. Una desconfianza que insistieron en descartar sus responsables. "No usamos la palabra captación porque lo que queremos es colaborar con todos los clubes; que ninguno de ellos se sienta amenazado por la Academia", expuso Lemus, que no escondió, eso sí, el sueño de que "ver, en un futuro, cómo llegan poco a poco las jugadoras canarias al primer equipo". "Ese sería el mayor éxito de la Academia", recalcó. "Este no es un proyecto improvisado, sino que lo llevamos gestando mucho tiempo", apuntó por su parte Batista, antes de agradecer a Mutua Tinerfeña [cuyo representante en el acto fue su presidente, Juan Antonio López de Vergara] "su apuesta por algo diferente y que nos demandaba desde hace años". Ahora toca ver y dejar crecer a la Academia.