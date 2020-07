Fernández: "Mi forma de ver el fútbol es muy parecida a la de Cordero"

Ilusionado y muy feliz, pero a la vez con "gran responsabilidad y concienciado" por haberse enrolado "en un gran club como el CD Tenerife". Así se manifestaba ayer Fran Fernández, nuevo entrenador del conjunto blanquiazul. A escasas horas de viajar a la Isla, el preparador almeriense ya está metido de lleno en el proyecto chicharrero para el ejercicio 20/21, un año que el andaluz espera "salga bonito". Para ello Fernández lleva ya "un par de días trabajando". "Esto no para y esta temporada toca no tener vacaciones, porque queremos que el club esté organizado y que salga todo lo mejor posible", expone.

En estos primeros pasos como blanquiazul el entrenador andaluz cree que cuenta con una ventaja. "Mi forma de ver el fútbol desde el minuto uno es muy parecida a la de Juan Carlos Cordero. Creo que en eso hemos conectado muy bien y vamos a trabajar de la mano para que todo fluya y llevemos este gran barco a buen puerto", comenta a la web del club. "Sabemos de la dificultad de la categoría y lo importante que es este periodo de confección de la plantilla y ver lo que queremos. Hay muchísimo trabajo por delante pero ya estamos en ello con toda la pasión del mundo y con muchas ganas de que esto empiece ya", añade igualmente Fran.

Sobre lo que le espera en una nueva experiencia en Segunda, el ya preparador tinerfeñista considera que "cada vez hay más igualdad aunque haya mayor diferencia a nivel de presupuesto con los equipos que descienden de Primera". "La competición al final es muy igualada, y sabemos que debemos ser constantes en el trabajo, sobre todo en el día a día", advierte Fernández, que como receta propone "ser equilibrados y mantener siempre una buena línea motivacional y de ánimo". "Habrá partidos que ganemos, otros que perdamos, y el equipo que se mantenga equilibrado y sepa cuáles son sus objetivos será quien lo logre. Queremos darle solidez a este proyecto desde la tranquilidad", comenta igualmente.

Elogios a la afición

Aún así, Fernández no quiere preocuparse del resto, sino de armar un buen bloque con su plantilla. "Cada temporada puede haber incertidumbre, y ahora se incrementa un poco más por todo lo que está sucediendo. No sabemos por dónde irán los demás clubes, pero nosotros sí lo tenemos claro", argumenta, antes de definirse como "una persona a la que le gusta marcarse objetivos cercanos y posibles". "Hacerlo con objetivos muy lejanos en el tiempo no va conmigo. Creo que es una categoría en la que debes ir dando pasitos hacia adelante y pensar en los siguientes partidos. Está claro que somos un club histórico y que no vamos a renunciar a nada", añade.

También tuvo el ex del Alcorcón elogios para la parroquia tinerfeñista. "Sé que es un equipo que tiene una gran afición, apasionada y una de las mejores de la categoría. Llevo horas en el club y ya lo estoy sintiendo. Es un placer trabajar para un club como este y vamos a dar todo lo posible para devolver esa confianza", apunta finalmente.