Fran Fernández, entrenador del Tenerife para la temporada 20/21

Ya es oficial. Francisco Javier Fernández Díaz (Almería, 20/3/1980) entrenará al CD Tenerife durante la campaña 2020/2021, con opción a continuar en el cargo si consigue conducir al equipo blanquiazul hacia la Primera División. El club cubre así la vacante dejada por Rubén Baraja, a medio camino entre el anuncio del vallisoletano de que no iba a seguir -20 de julio tras la derrota ante el Numancia- y el comienzo de la pretemporada, programado para el 11 de agosto.

El nombramiento se produce tras unos días de incertidumbre, al menos de puertas afuera. El Tenerife, por medio del director deportivo Juan Carlos Cordero, redujo el círculo de candidatos y trabajó sobre las opciones del elegido Fran Fernández y de Julio Velázquez, con el que también mantuvo conversaciones. Finalmente, pese a tener cerca la firma, el salmantino quedó descartado esta misma semana, dejando vía libre al almeriense, que entrenará a su tercer equipo de Segunda División dentro de una trayectoria todavía corta en el circuito profesional.

Tras debutar en esa categoría en 2017 como interino de la UD Almería y llegar a ser luego el titular del banquillo del estadio Juegos del Mediterráneo en la temporada 2018/2019, Fran optó por dar un giro a su carrera y desvincularse del club de su vida. "He tomado esta decisión por diferentes motivos personales y profesionales, pero principalmente porque después de siete años de tremendo desgaste, necesito un cambio. Un cambio que no sé dónde me va a llevar en un futuro próximo, pero un cambio que considero muy necesario en este momento para mí y mi familia", explicó en su despedida del Almería, en mayo de 2019.

Fernández había recorrido un largo camino para, al fin, sentirse preparado para asumir nuevos y ambiciosos retos. Sus inicios fueron como los de la gran mayoría de apasionados de la estrategia de este deporte. En la temporada 2003/2004 se puso al frente de un equipo de Preferente almeriense, el Poli Aguadulce. A partir de ahí fue avanzando como primer entrenador o como ayudante en varios clubes regionales: Adra, Español del Alquian, Parador, CP Ejido... Hasta que en 2012 cumplió el deseo de unirse a la cadena de formación del representativo provincial, la UD Almería. Del equipo cadete pasó al juvenil, y luego al primer filial. Ya en esa etapa, Fran tuvo que ejercer de solución de emergencia en momentos puntuales dentro de la plantilla de Segunda División. En la temporada 2016/17 fue el enlace, durante dos partidos, entre Fernando Soriano y Luis Miguel Ramis -debutó en la categoría ganando en el campo del Lugo-; y en el ejercicio posterior volvió a asumir la misma responsabilidad, pero en dos tramos diferentes: primero tras la destitución de Luis Miguel Ramis y la contratación de Lucas Alcaraz, y después para completar la Liga dirigiendo al Almería en las seis últimas jornadas con el objetivo de evitar el descenso. Fernández no defraudó y se ganó el derecho a iniciar un proyecto desde el primer día. El Almería 2018/2019 fue suyo de principio a fin. Tras un par de Ligas sufriendo para no bajar, el conjunto rojiblanco vivió una temporada cómoda, teniendo incluso más cerca la puerta de la promoción que la amenaza del descenso. Aquel Almería fue décimo con 15 triunfos, 15 empates y 12 derrotas.

Ese final prometedor invitó a pensar que las partes iban a seguir trabajando juntas, pero fue entonces, en mayo de 2019, cuando Fernández dio a conocer su decisión de probar suerte en otro equipo. Unos meses más tarde, el entrenador desveló el nombre de su siguiente club. Con la Liga acabada había llegado a un acuerdo con el Alcorcón para ser su míster en el curso 2019/20. Al conjunto madrileño llegó acompañado por un grupo de trabajo formado por un segundo técnico, Héctor Berenguel; un preparador de porteros, Francisco Javier Roda; un preparador físico, Cristóbal Fuentes; y un analista, José Miguel Marcos.

Estos son los mismos profesionales que completarán el cuadro técnico del Tenerife, con la excepción de Francisco Roda, dado que el club insular mantendrá su confianza en Zeben Ortiz, el especialista en la puesta a punto de los guardametas. Junto a ellos, otros dos técnicos de la casa, Maykol Hernández y Carlos Rodríguez.

El Alcorcón de Fran Fernández llegó a ser quinto en dos ocasiones y no bajó del decimocuarto puesto. Hasta la antepenúltima jornada fue candidato a jugar el playoff. En esa fecha, con el empate (0-0) ante el Tenerife, se despidió de ese objetivo. Si bien fue el tercer peor equipo como local, con solo seis victorias, el cuadro alfarero terminó siendo el segundo que más sumó a domicilio. Solo perdió dos veces, justo en las dos últimas visitas, en El Alcoraz y en La Rosaleda.

Con la peculiar campaña 20/21 ya archivada y dispuesto a seguir progresando, Fran aceptó la propuesta que le planteó Cordero. Ayer, tras confirmarse su contratación, el técnico atendió a los medios del club para expresar su agradecimiento y las "ganas" que tiene de "emprender esta nueva experiencia" en los banquillos. "Estoy muy agradecido, a la par que responsabilizado por recalar en un club con tanta historia y una gran afición que seguro que nos apoyará y nos ayudará mucho", añadió.

En sus primeras declaraciones como míster blanquiazul, compartió la "ilusión y el compromiso" que sienten tanto él como sus ayudantes. Con todo esto, indicó que empezará a "trabajar cuanto antes" con el fin de "devolver la confianza" que el Tenerife ha depositado en él. "Se trata de un gran reto que afrontamos con muchas ganas e ilusión. El Tenerife es una plaza muy apetecible para todos, ya que en la Isla se vive el fútbol con mucha intensidad. El proyecto que me han explicado se ajusta a la manera nuestra de trabajar y seguro que, con el apoyo de todos, el equipo será uno de los protagonistas de la competición", concluyó.