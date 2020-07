El Marbella se hace con Víctor Moreno

Víctor Moreno es el nuevo director deportivo del Marbella, que milita en Segunda División B, para las próximas tres temporadas, tras desempeñar hasta el pasado mes de febrero la misma función en el Tenerife. En el conjunto costasoleño, que perdió en la primera eliminatoria de la fase de ascenso ante el Peña Deportiva (0-2), tendrá la función de director deportivo, que antes estaba ejerciendo Marcos López, y que continuará como director general adjunto en Best Of You, empresa que gestiona la entidad, y asesor. "Esta medida se toma en el ámbito de crecimiento del club y refuerza la parcela deportiva de la institución", señala el club.