El Clarinos se apunta a Europa

Otro paso más en la prometedora trayectoria del CDB Clarinos Ciudad de La Laguna. Después del octavo puesto conquistado en su debut en la Liga Femenina Endesa, en una competición 19/20 que no llegó a finalizar a causa de la pandemia, el equipo tinerfeño participará la próxima campaña en la segunda competición continental, la Eurocup Women. El club morado confirmó ayer la inscripción tras la invitación recibida desde la FIBA y la FEB, posibilidad que ya avanzó El Día el pasado 24 de junio.

"La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), a través de la Federación Española de Baloncesto, ha invitado al Ciudad de La Laguna Tenerife a inscribirse en la segunda Liga continental, la Eurocup Women 2020/2021. Después de mantener conversaciones con las instituciones (Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y ayuntamientos) y con los patrocinadores privados, el club tinerfeño ha decidido formalizar la inscripción para participar en el torneo. La entidad morada se encuentra a la espera de que la FIBA configure el modelo de competición", informó ayer el club calificando el paso como "importante" para la "trayectoria del club y del baloncesto de la Isla".

A falta de descubrir cuál será la ruta a seguir en Europa, el Ciudad de La Laguna sí sabe que coincidirá en esta competición con otros tres equipos españoles: Valencia, Lointek Gernika y Cadi La Seu.

Se trata, además, de un reto que incluso podría animar al club a cambiar sus planes en cuanto a la política de fichajes. De momento, el Clarinos ha anunciado la renovación de los contratos de Laura Herrera, Esther Montenegro y María Bettencour, y las incorporaciones de Gaby Ocete, Sarah Imobvioh, Jovana Nogic, Kalis Loyd y Heleen Nauwelaers. Le faltarían tres o cuatro refuerzos más, siempre que la nueva aventura continental no aconseje ahora ampliar la lista. "Nos quedan tres o cuatro jugadoras por cerrar, pero ahora hay que ver si con esta situación de Europa hacemos algún fichaje más", reconoció ayer el entrenador Claudio García. "Tampoco tenemos que volvernos locos, sino tener paciencia y ver cómo se desarrollan las cosas", añadió.

El técnico aseguró que la noticia del estreno del Clarinos en la Eurocup fue recibida con "mucha alegría" en el club. "Es el premio al trabajo realizado la temporada pasada por parte de las jugadoras, así que estamos muy contentos por esta invitación que nos han hecho la FIBA y la Federación Española, y también por el apoyo recibido por las instituciones y los patrocinadores", destacó García.

Además, confesó que el Ciudad de La Laguna no se había planteado competir en Europa tan pronto. "No lo esperábamos. Ni cuando empezamos a confeccionar la plantilla nos planteamos esta posibilidad. Cuando recibimos la invitación nos ilusionamos mucho, pero no hemos dejado de tener los pies en el suelo, porque somos conscientes de que la situación que estamos atravesando es muy complicada. Pero hemos conseguido tener el respaldo de todo el mundo y será una realidad. Es algo en lo que no habíamos pensado, pero a cualquier deportista le hace ilusión jugar en Europa".