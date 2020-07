LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche disputará el playoff de ascenso a Primera

LaLiga informó este domingo de que comunicará la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "que el Elche será el equipo que jugará los playoff de ascenso a LaLiga Santander", al tiempo que agradeció al Fuenlabrada "la generosidad deportiva mostrada" al acatar esta decisión.

A través de un comunicado, LaLiga manifestó "su absoluto agradecimiento ante la generosidad deportiva demostrada por el CF Fuenlabrada con su disposición a acogerse al principio pro-competitione y acatar la decisión elegida por LaLiga entre las dos soluciones propuestas por el club: esperar para disputar el encuentro a la recuperación de los jugadores o suspender el partido definitivamente".

"Ante esta situación, y conscientes de la imposibilidad de fijar una fecha siquiera probable para la disputa del encuentro, LaLiga ha trasladado al Comité de Competición su acuerdo con la suspensión definitiva del partido por causa excepcional y/o de fuerza mayor. Asimismo, LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche CF será el equipo que jugará los playoff de ascenso a LaLiga Santander", informó el organismo.

LaLiga destacó asimismo "el enorme sacrificio que supone para el CF Fuenlabrada la renuncia a la posibilidad de disputar los playoff", puesto que significa para sus jugadores "abandonar lo conseguido con su esfuerzo y trabajo durante toda la temporada para facilitar el final de la competición al resto de los clubes".

"Una renuncia difícil que hace todavía más encomiable la decisión adoptada", remarcó LaLiga.

El club madrileño no pudo disputar la última jornada de LaLiga SmartBank, ante el Deportivo de la Coruña, por un brote de coronavirus en su plantilla. El Fuenlabrada renunció a recuperar ese partido, pese a tener opciones de disputar la fase de ascenso a la Primera División.

"Gestos así, que representan los valores deportivos del fútbol, afrontando un sacrificio individual en beneficio del colectivo, se hacen especialmente relevantes en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo y en los que hemos visto pocas actitudes tan generosas. LaLiga valora y agradece la generosidad del CF Fuenlabrada y manifiesta su apoyo en estos duros momentos enviándoles todo el ánimo y deseando la pronta y total recuperación de todos los casos positivos relacionados", deseó LaLiga.

Este agradecimiento sincero por parte de LaLiga no es óbice para que se continúe con el desarrollo del expediente disciplinario abierto desde LaLiga para el esclarecimiento de los hechos y cuya resolución depende del Juez de Disciplina Social de LaLiga, concluye el comunicado.



El Fuenlabrada no renuncia a jugar

Por su parte, el Fuenlabrada respondió este domingo a LaLiga y dejó claro que "no renuncia" a disputar frente al Deportivo el último encuentro de la jornada de Segunda División.

El club presidido por Jonathan Praena aclaró a través de un comunicado oficial que muestra su "disposición" a enfrentarse al conjunto gallego "en el caso" de que sea viable cuando sus jugadores estén "aptos".

"Entendemos que LaLiga no es el órgano competente único para tomar esta decisión. La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD. El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos", aclaró.

Además, manifestó que no se considera fuera del playoff y que queda pendiente de la resolución que den al caso "el resto de órganos competentes" sin descartar que la decisión pueda retrasar la disputa del choque a la primera semana del mes de agosto.