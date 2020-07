Pedro González: "No me asusta la revolución de los jóvenes en el Barcelona"

Pedri solo piensa en triunfar de azulgrana y la presión de ser parte del relevo generacional no le pesa. No tiene prisa pero tampoco pausa: ve agotada su etapa en Segunda.

Tras una intensa mañana en la que descubrimos la faceta más personal de Pedri, charlamos con sólo de fútbol con el jugador teguestero.

¿La pretemporada con el primer equipo del Barça será un examen?

Quiero llegar ahí e impresionar. Intentaré hacerlo lo mejor posible para quedarme. Si por mi fuera, empezaríamos a entrenar mañana mismo. Mi sueño es triunfar en el Barça y quiero decir aquí estoy yo. Quiero jugar en el Barça y no solo en pretemporada. Trabajaré como el que más pero sin perder la naturalidad. Tengo claro que debo seguir siendo yo mismo.

¿Además de ilusión y ganas, qué puede aportar Pedri al conjunto azulgrana?

Creo que encajo bien en el Barça porque me gusta el juego de asociación. Me identifico con el descaro, intentando siempre el uno contra uno. Desequilibrar es muy importante porque después se encuentran muchos espacios.

¿Cuál es su receta para triunfar en el Barça?

Sin duda ese es mi sueño y para ello necesito trabajar. De chiquitito me enseñaron que con esfuerzo se consigue todo. Lo daré todo, y después que pase lo que tenga que pasar.

¿Y si lo que pasa es que tiene que salir cedido? Se habla mucho del Gladbach e incluso del Bayern...

Han llegado algunas propuestas muy interesantes de clubes de primer nivel en Alemania. Están insistiendo por mí y el Barça está al corriente. Estos clubes creen que allí puedo ser importante y coger experiencia.

También se especula con que pueda seguir en Segunda si el filial azulgrana asciende, o incluso con la UD Las Palmas, que ya ha dicho que tiene un acuerdo al respecto.

Espero que el Barça 'B' suba, porque un año en Segunda viene bien para formarse cuando eres joven, como he hecho yo este año en la UD Las Palmas. Pero lo que quiero es jugar y triunfar en el Barça, y entiendo que si el club no me ve todavía preparado lo mejor es marcharme cedido.

¿Se ha imaginado disputando un Clásico contra el Real Madrid?

En todos los partidos disfruto, pero un Clásico, que lo ve todo el mundo -y al fin y al cabo esto no deja de ser un espectáculo para la gente-, tiene que ser lo más bonito que hay.

¿Interior, extremo o mediapunta? ¿En qué posición del campo disfruta más?

Yo juego donde diga el entrenador. Lo importante es jugar, pero admito que por dentro me veo más cómodo.

Algunos le dirán que hoy en día se necesita un físico privilegiado en esa zona del campo.

Mira la selección española en el Mundial de Sudáfrica. Los chiquititos ganaron jugando por el suelo y sin mucho cuerpo. Ese equipo no tenía jugadores muy físicos y mira el espectáculo que dieron...

Hablando de pequeños: Riqui Puig, Pedri, Ansu Fati... ¿Le da miedo que el barcelonismo esté tan ilusionado con la revolución de los jóvenes?

No me asusta para nada. Todo lo contrario, creo que es algo bonito que la afición se ilusione con jugadores jóvenes que tienen ganas de comerse el mundo. Estoy convencido de que los jóvenes vamos a responder. Ves jugar a Riqui, a Ansu... son un espectáculo y ya lo han demostrado esta temporada. Tienen muchísima calidad y sería increíble poder crecer en el Barça a su lado.

¿En qué tiene que mejorar Pedri?

En todo. Tengo muchos años de fútbol por delante -espero-, así que todavía debo aprender infinidad de cosas. Donde estoy más focalizado es en la finalización de las jugadas. En muchas ocasiones busco un último pase y acabo perdiendo el balón en vez de finalizar la jugada. Y aunque, como ya he dicho, el físico no lo es todo, igualmente debo mejorar en ese aspecto para ganar más disputas.

En alguna ocasión ha comentado que Iniesta es uno de sus ídolos. ¿Hay más?

Siempre me fijaba en Iniesta y ahora lo hago mucho en De Jong. Me encanta como juega y tanto a él como a Busquets me hace especial ilusión conocerles. Sergio es muy listo y siempre está bien colocado.

Imagino que verá el Barça-Nápoles. ¿Como ve al equipo de cara al tramo final de la Champions League?

Por más que se diga o que algunos resultados no hayan acompañado, el Barça tiene a los mejores jugadores y para mí sigue siendo favorito para ganar la Champions. Estoy convencido de que harán un gran papel.

La última. Durante esta charla he tenido la sensación de que usted va por un lado y su explosión, por otra.

A veces me paro y pienso que todo está yendo muy rápido, pero al final es solo fútbol. Es como venir a este campo a divertirse con los amigos.