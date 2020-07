El Deportivo solicita paralizar la Liga de manera cautelar

El Deportivo de La Coruña, equipo descendido a Segunda B sin poder jugar el último partido de Liga -suspendido aún sin fecha por el contagio de jugadores de su rival, el Fuenlabrada, de Coronavirus-, está dispuesto a llegar hasta donde pueda para evitar la pérdida de la categoría. Según informó ayer el diario As, el club coruñés ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol que se paralice la competición de Segunda División de manera cautelar, así como la ampliación a 24 el número de participantes en el próximo curso sin que se produzcan descensos -no bajarían ni Deportivo ni Numancia, que son los que llegaron a la fecha definitiva con opciones de salvarse- y tampoco los ascensos de Cádiz y Huesca, ni, por supuesto, el que debe salir de una promoción pendiente del partido aplazado de Riazor, ya que el Fuenlabrada se clasificará con la suma de un punto, dejando al Elche fuera de las eliminatorias.

A juicio de la entidad presidida por Fernando Vidal, se tendrían que anular todos los resultados de la jornada número 42 porque se vulneran y adulteran "gravemente" las normas de la competición y el normal desarrollo de la misma, dado que esa fecha no se celebró dentro de un horario unificado.

Además, el Deportivo sostiene que el Fuenlabrada debería ser sancionado incluso con el descenso de categoría por cometer infracciones graves relacionadas con el orden deportivo y por poner en riesgo la competición y también a la ciudad de La Coruña.

La entidad gallega incorporará como prueba a su reclamación sobre la última jornada de Liga la ausencia del médico del Fuenlabrada en la expedición que viajó con varios casos de Covid-19. Aportará esa prueba al considerar que el Fuenlabrada habría incumplido el artículo 104.1.F del reglamento general de la Federación Española.

Esa norma recoge que los equipos de Primera, Segunda y Segunda B "deben contratar los servicios de un médico que, adscrito a su plantilla, tendrá como funciones específicas, además de las que se le pudieran exigir por parte del club, estar presente y de servicio durante el transcurso de los partidos y entrenamientos".

Entretanto, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, señaló ayer en Segovia que el Fuenlabrada "no debió de viajar" el lunes a La Coruña y añadió: "eso lo tenemos claro".

El ministro dijo que van a analizar qué es lo que no funcionó en un protocolo "que estaba muy bien diseñado por las partes" y que "ha funcionado en el 99,9% de los partidos". "Pero debemos averiguar por qué esta vez no", dijo el ministro antes de insistir en que el viaje no debió realizarse.