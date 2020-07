Lasure revela que no llegó a jugar el mínimo de partidos acordado

Como en la mayoría de contratos de cesión entre clubes de fútbol, en el que firmó Daniel Lasure para salir a préstamo del Real Zaragoza y llegar al Tenerife en el pasado mes de enero, se incluyó una cláusula que obligaba al equipo de destino a compensar económicamente al de origen si la participación del futbolista era inferior a un número determinado de partidos o de minutos.

El lateral aragonés confirmó ayer, en Radio Marca, que el Tenerife se verá obligado a pagar una penalización. "Tenía una cláusula contractual para cumplir un mínimo de partidos; y no sé cuántos tenía que jugar, pero sé que no los he cumplido, así que el Tenerife tiene una penalización", dijo.

Lasure llegó a la Isla el 17 de enero, por lo que pudo estar disponible para un total de 18 partidos de Liga. Finalmente, su participación en encuentros de Segunda División a las órdenes de Baraja se redujo a doce actuaciones. Visto de otra manera, acumuló 611 minutos de un total de 1620. A este recorrido sumó poco más de una hora correspondiente a la eliminatoria de los octavos de final Copa del Rey ante el Athletic.

En cualquier caso, tal como había expresado en una carta de despedida, Daniel finalizó su etapa en el Tenerife extrayendo conclusiones positivas y mostrándose muy agradecido. "Me siento afortunado por haber podido vestir la camiseta del Tenerife", afirmó el jugador, que estará muy atento al desenlace de la promoción de ascenso a Primera, en la que participará el Real Zaragoza, club con el que tiene contrato.