El fútbol regional volverá a finales del mes de septiembre

La asamblea de la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF) que se celebró ayer fue totalmente atípica, ya que se desarrolló de manera telemática, debido a la pandemia del Covid-19, por lo que no se pudo hacer presencial.

La asamblea de la FTF empezó cuando pasaban las siete de la tarde, en primera convocatoria. Después del llamamiento pertinente y de la verificación del acta, comenzó su alocución Juan Padrón, presidente de la Federación Tinerfeña, que lamentó el fallecimiento de tantas personas por el virus y tuvo palabras de recuerdo para José Ramón Herrera, fallecido hace unas fechas, y que fue delegado federativo en La Gomera.

Padrón recordó que lleva "48 años aquí gracias a ustedes, que me han dado fuerza para que luche por el fútbol tinerfeño. Es un orgullo para mí y lo debe ser para todos que una fase de ascenso a Segunda B se esté jugando en El Hierro. Eso era impensable hace unos años y eso lo hemos conseguido toda la gente del fútbol, con la ayuda de los Cabildos".

El dirigente no se sentía a gusto hablando a través del ordenador. "A mí me gusta verles las caras y hablar de frente, pero no nos queda otra que hacerlo así. Esperemos que sea la primera y última vez que sea así", dijo.

En el apartado de tesorería, las cuentas fueron aprobadas. Se saldó con superávit el año 2019, de algo más de 29 mil euros, y se presentaron las del presente ejercicio.

Otros de los temas también aprobados fueron las dos propuestas de la junta de gobierno de la Federación. La primera era facultar a dicha junta para la reestructuración de todas las competiciones como consecuencia del Covid-19. Y la segunda, la aprobación de las fechas de comienzo de las competiciones oficiales de la temporada 2020-2021, así como facultar a la junta de gobierno para su modificación en caso de fuerza mayor por la situación de pandemia.

En ruegos y preguntas, felicitaciones de varios dirigentes, entre ellos, Alfonso Fernández, del Longuera, y Manuel Jara, del Sobradillo, por la labor que ha hecho la Federación, tanto dirigentes como empleados, en estos meses de pandemia por estar al pie del cañón.

El propio Jara y el presidente, en este caso, del Atlético Paso, William, preguntaron cómo quedaban las categorías naciones de División de honor Juvenil y Tercera División. Quedó aclarado que la RFEF es la que debe contestar, pero que la Federación Tinerfeña defenderá los intereses del fútbol provincial.

Calendario. La primera Liga en ponerse en marcha será la Preferente femenina, que se iniciará el 27 de septiembre. Le seguirá la Preferente masculina, que comenzará el 4 de octubre. La Primera y Segunda Regional comenzarán el 11 de octubre, mientras que Juveniles Preferente tiene previsto arrancar el 18 de octubre. Una semana más tarde se pondrán en marcha la Primera y Segunda juvenil, más Cadete e Infantil Preferente. El resto del fútbol base se iniciará el 1 de noviembre.

Copa Heliodoro femenina. Una de la novedades es que habrá Copa Heliodoro Rodríguez López de fútbol femenino. Intervendrán los equipos de la Preferente y de la Primera División de la provincia tinerfeña. Tanto en féminas como en masculino, las eliminatorias serán después de acabarse las competiciones regulares.