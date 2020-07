Cordero agiliza la búsqueda

Juan Carlos Cordero, director deportivo del CD Tenerife, trabaja en la búsqueda de un sustituto para Rubén Baraja, quien anunció el pasado lunes, después del partido de la última jornada de Liga ante el Numancia, que había decidido no renovar su contrato como entrenador del equipo blanquiazul.

Con 20 días por delante antes del comienzo de la pretemporada, el dirigente está centrado en la elección del ocupante del banquillo tinerfeño, evaluando varias opciones y manteniendo reuniones con los posibles candidatos a liderar el proyecto que arrancará a mediados del mes de septiembre, cuando empiece la próxima Liga.

Una de las opciones que maneja es la de Fran Fernández, técnico que completó una notable campaña con el Alcorcón y que continuará su carrera en otro club. De hecho, ya ha sido relacionado con varios de Segunda División, entre los que está el Tenerife. Atrás deja su trabajo en un Alcorcón que acabó décimo pero que se movió por la zona cercana a la promoción de ascenso durante buena parte del calendario. En realidad, contó con opciones de clasificarse para el playoff hasta la penúltima jornada, fecha en la que empató sin goles con el Tenerife y se despidió de manera definitiva de ese objetivo. El Alcorcón fue el séptimo máximo goleador y el décimo más goleado en una Liga en la que llamó la atención su trayectoria a domicilio, pues fue el segundo que más puntos sumó, por detrás del Zaragoza. En cambio, en la condición de local, acabó antepenúltimo.

Antes de esta etapa en el club de Santo Domingo, Fernández trabajó en el representativo de su Almería natal. Estuvo al frente del Juvenil A y del filial antes de asomarse a una categoría profesional. En la campaña 2016/17, en Segunda División, sustituyó durante dos jornadas a Fernando Soriano, en la posterior volvió a ejercer de técnico interino para cubrir huecos provocados tras los despidos de Luis Miguel Ramis y Lucas Alcaraz, y en la 2018/19 tuvo su gran oportunidad, al entrenar de principio a fin al Almería, con el que acabó la Liga en el décimo puesto.

En la lista de Cordero podría estar otro profesional que pasó por el Alcorcón. Se trata del salmantino de 38 años Julio Velázquez, cuya trayectoria es mucho más amplia que la de su colega: Polideportivo Ejido, Villarreal, Murcia, Real Betis, Os Belenenses, Alcorcón, Udinese y, por último, Vitória de Setúbal aparecen en su curriculum.

Velázquez sonó con fuerza como sustituto de Djukic en el Sporting, pero el club gijonés se decantó finalmente por David Gallego.

En realidad, la búsqueda de un entrenador no es cosa solo del Tenerife. De los quince equipos que, de momento, tienen asegurada su participación en la Segunda División 2020/2021, hay ocho que ya tienen ese cargo asignado. Uno de ellos es la UD Las Palmas, que anunció la semana pasada la continuidad de Pepe Mel. Más recientemente, el Sporting de Gijón nombró a David Gallego (ex del Espanyol) y el Real Oviedo confirmó la renovación del contrato de José Ángel Ziganda. Además, el Málaga cuenta con Sergio Pellicer, Jon Pérez Bolo había firmado con la Ponferradina hasta 2022 y en el Lugo se da por hecho que seguirá Juanfran García. En cuanto a los dos ascendidos -falta que se resuelva la otra mitad de la promoción-, tanto Sergio Rodríguez como Borja Jiménez se ganaron la renovación.

Entretanto, no se ha despejado la duda del futuro de Lucas Alcaraz y el Albacete, y Paco Jémez ha dejado entrever que no repetirá en el Rayo Vallecano. De resto, los banquillos están vacantes, empezando por los de los tres descendidos, Leganés, Mallorca (se supone que no continuará Vicente Moreno) y Espanyol (quiere a Moreno). En esa situación también están el Mirandés después de que Andoni Iraola optara por hacer las maletas, convertido ya en un técnico cotizado, el Alcorcón, el Tenerife... Se trata de elegir bien y pronto.