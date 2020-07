Fernando Vidal: "Nuestra postura es clara, hay que ir a una liga de 24 equipos en Segunda"

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal (A Coruña, 1962), está convencido de que los recursos que presentará el club contra la decisión de aplazar el partido ante el Fuenlabrada del lunes prosperarán y por ese motivo el club llegará hasta "las últimas consecuencias". El objetivo de la entidad, ante la imposibilidad de que se repita la jornada, es que la temporada que viene participen 24 equipos en Segunda División y se anule el descenso tanto del conjunto blanquiazul como del Numancia.



¿Qué sensaciones hay en el club ante este partido que se disputará en los despachos?

Conforme pasan las horas creo que hay partido porque la indignación sube con el paso del tiempo. Ayer [por el lunes]sufrimos un atropello a nivel de competición que se tiene que subsanar. Entendemos que no vale jugar el partido contra el Fuenlabrada si no se juegan el resto de partidos a la misma hora. Habría que repetir toda la jornada. Como entendemos que eso va a ser materialmente imposible por cuestiones sanitarias, por los positivos del Fuenlabrada, la LaLiga y la Federación van a tener que tomar algún tipo de decisión que compense todo este flagrante error que han tenido en la competición, porque está reflejado en la circular de la Federación cómo se compite en las dos últimas jornadas de Liga y todos los equipos implicados en un mismo objetivo tienen que jugar a la misma hora.

Que se dispute de nuevo la jornada parece improbable, ¿cuál es la estrategia del club?

Nosotros solicitamos que se debe anular esa jornada completa y repetirse. Eso no es problema del Deportivo porque no es el causante del agravio a la competición. Esta mañana [por ayer] le hemos trasladado al presidente de LaLiga [Javier Tebas] que tanto Numancia como Deportivo no pueden descender porque no ha acabado la competición. Nuestra postura es clara, hay que ir a una liga de 24 equipos en Segunda División. La forma en la que se compita, ya sea con play off o con ascenso directo para rebajar jornadas, es un tema de reglamentación que deberán estudiar los técnicos para ver cómo se puede hacer, pero yo no veo otra solución en estos momentos.

¿Qué les trasladó Javier Tebas?

Tenemos una discrepancia total en la manera de interpretar la última jornada. LaLiga entiende que es una causa de fuerza mayor, que se tomó esa decisión y que fue la mejor para todos. Le comenté que estamos en total desacuerdo porque lo que hace vulnera y adultera el fair play de la competición. No es lo mismo que los equipos que han jugado lo hagan, como en este caso, en que sus rivales, Deportivo y Fuenlabrada, no están disputando su partido en ese momento. Eso es clarísimo y no hay ninguna duda de que la competición se ha adulterado. La legislación es clara en ese sentido.

¿El Deportivo va a disputar el partido contra el Fuenlabrada en el caso de que se fije una fecha?

Estamos exigiendo que la jornada se tiene que repetir íntegra, sabiendo que eso es prácticamente imposible porque han cometido un error grave. Los jugadores están a disposición del club y les hemos dado unos días de vacaciones porque llevan muchas jornadas jugando cada pocas horas, pero sabemos que va a ser casi imposible disputar el partido. ¿Cuándo vamos a jugar? ¿En el mes de agosto? ¿Cuándo va a ser posible desde el punto de vista sanitario jugar ese partido? Esa jornada se tiene que anular y Deportivo y Numancia, que tenían posibilidades de mantenerse, no pueden bajar de ninguna manera posible.

¿Con la Federación han tenido contactos?

Un consejero ha contactado con la Federación, con la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y con el resto de clubs que están afectados. Hemos estado en contacto con el Elche, con el Rayo y con el Numancia, que como nosotros es uno de los perjudicados.

¿Irán todos los clubs afectados de la mano en sus reclamaciones?

Por supuesto. Cuanta más fuerza hagamos entre todos, más posibilidades habrá de que el resultado sea mejor. Tenemos que ir todos de la mano porque es un atropello enorme para el club y para la ciudad. Se ha vulnerado el principio de igualdad que rige la competición. Todos los implicados, incluidos el Concello y la Xunta, debemos ir de la mano para luchar contra esta injusticia.

Además del quebranto deportivo está el problema de salud pública que se ha generado...

Aparte de lo deportivo estamos estudiando lo que tiene que ver con salud pública porque ha habido un comportamiento negligente por parte del club (del Fuenlabrada). Cada hora aparecen noticias sobre esta crisis y al final lo que han hecho es meternos un foco de contagio en la ciudad y se puede generar un problema de salud pública importante.

¿Cree que si en la decisión de jugar no estuviera implicado el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) se hubieran producido reacciones institucionales más contundentes?

No tengo conocimiento de que el Gobierno esté implicado en la decisión. Lo que me han comentado es que la decisión la toman al unísono LaLiga y la Federación. El Consejo Superior de Deportes, según me comentan, no presionó para que se jugaran los partidos.

¿Qué ha fallado para que un equipo con varios contagiados se desplazara a otra ciudad para disputar un partido?

La información que tengo es que el protocolo se ha aplicado correctamente, pero ha fallado la comunicación. La comunicación ha sido oscura en todo momento. Lo que no puedo es opinar de lo que no tengo datos. Los tengo de los que nos van contando, pero todo hace indicar que el Fuenlabrada en ningún momento tenía que haber viajado a A Coruña.

¿Serviría de algo en este caso la presión social que se ejerza?

La masa social está del lado del club y tenemos que manifestar ante la propia sociedad coruñesa cuál es la postura que tenemos ante una posición arbitraria que perjudica muy seriamente los intereses del fútbol.

¿Estaría a favor de una manifestación, por ejemplo?

No. En las condiciones sanitarias en las que estamos ahora mismo hay que ser muy prudentes con ese tipo de cosas. Creo que ayer [por el lunes] el recibimiento al equipo fue ejemplar. La gente estaba con sus mascarillas y manteniendo la distancia, pero hay que tener muchísimo cuidado porque no se puede tener un nuevo foco de contagio. Hay que mirar muy bien los mecanismos con los que se pueda expresar nuestra gente sin que haya riesgo.

¿Qué plazos maneja el club para que se pueda resolver el conflicto?

Dependerá de cada uno de los recursos. Imagino que nuestra demanda inicial ante la Federación será desestimada y acabará en el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte). En una semana recurriríamos ante el TAD y a partir de ahí serán los plazos que marquen ellos. Tendrán que tomar una decisión lo más rápido posible porque además están los play off de ascenso pendientes de disputarse, no se puede demorar en el tiempo mucho más. De ahí también la locura de jugar el día 30 contra el Fuenlabrada. Desde el punto de vista sanitario eso es imposible porque las cuarentenas son de 14 días y tienen que confinar a todo el equipo. Tienen que tomar una decisión del orden que sea lo más pronto posible.

¿Contemplan llegar hasta la justicia ordinaria?

Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con esto. Como estamos convencidos de que esto es una auténtica aberración, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Es un atropello total y absoluto. No se puede disputar una jornada partida y abre un precedente de que las últimas jornadas se puedan jugar así por cualquier motivo a partir de ahora. Cuando fue el caso del accidente mortal de Reyes se aplazó toda la jornada de Segunda División y lo de ayer es una causa de fuerza mayor mucho más grave porque conlleva contagios y afecta a todo un equipo. No hay por dónde coger todo este tema, lo veo tan claro que no contemplo otra interpretación que la que tenemos nosotros en el club.