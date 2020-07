En el Numancia-Tenerife, Pablo Iglesias iba con los sorianos

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Pablo Iglesias, se mostró apenado en redes sociales por el club que creó sentimientos en él desde su infancia. El Numancia, pese a superar al Tenerife (2-1) en el último encuentro de LaLiga Smartbank 2019/20, no pudo eludir el descenso a Segunda División B.



Pablo Iglesias vio como el club de sus amores derrotó (2-1) al equipo blanquiazul, y cumplía la primera premisa para eludir el descenso; no obstante, los triunfos de Lugo y Albacete dieron al traste con 23 años consecutivos en el fútbol profesional.



"Vi el ascenso a 2a B en Garray. Iba a Los Pajaritos con la bufanda y el bocata que me hacía mi abuela. Admiraba a Monzón. Vibré viendo a Barbarin marcar en el Camp Nou en el 96. Decía Rilke que la patria es la infancia. Hoy más que nunca ¡Aupa Numancia!", publicó el líder de Podemos.





