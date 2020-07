"Prefiero tardar más en volver a jugar, pero hacerlo estando al cien por cien"

No habla todavía de plazos Santi Yusta en lo que a regresar a las canchas se refiere. Lo lógico es que el jugador canarista no recupere su mejor tono hasta 2021, ya que a los siete u ocho meses habituales de baja médica hay que añadirle luego un periodo adicional de puesta a punto baloncestística. Y sabe el exterior madrileño que su vuelta está todavía lejos, hasta el punto de que todavía no ha "tocado un solo balón desde la lesión". "Cuando lo vuelva a hacer, que sea cuando ya no me duela nada. Prefiero centrarme ahora en la rodilla", deja claro el jugador canarista, que sí espera que dicho reencuentro con la bola, "al menos para botar, trotar y tirar a canasta", se produzca a lo largo de este verano.

Para más adelante quedará el resto del proceso evolutivo, ya sea "correr, desplazamientos laterales o el trabajo con contacto; serán los fisios los que marquen los plazos". "Cuanto más tarde empiece, será incluso mejor, porque supondrá un menor riesgo para la rodilla. Prefiero esperar lo que haga falta para volver al 100 por 100, y no hacerlo al 80. No tengo prisas. Mejor regresar un mes más tarde que pronto", comenta sin titubear. Una postura que reafirma cuando se le cuestiona sobre lo complicado que ha sido para otros jugadores en su misma situación volver a rendir de entrada a un nivel similar al previo a la lesión. Sergio Llull, también lesionado en un duelo con la selección, es el caso más cercano para el alero. El excanarista Javi Beirán también puede dar buena fe de ello. "Por eso mismo prefiero alargar un mes la recuperación y volver al máximo en lugar de estar dos o tres meses a un menor rendimiento. Cuando regrese quiero encontrarme muy bien, física y mentalmente", reitera, antes de una sentencia final: "No sé si esta temporada jugaré cuatro, cinco o siete meses, pero los que sean quiero hacerlos bien".