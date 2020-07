Baraja: "Este club debe tratar de estar con los mejores"

Rubén Baraja hizo una amplia exposición de la trayectoria del equipo bajo su mandato y aseguró que este club debe aspirar a cosas mayores. "Esto es una referencia de lo que se tiene que tratar de buscar de cara al futuro. Si este equipo ha estado dos o tres años peleando por escapar de abajo, significa que hay que modificar cosas y cambiarlas para tener más holgura de cara al objetivo mínimo de salvarnos. A partir de ahí, ya se puede soñar con metas mayores. Este es un club que tiene que aspirar a cosas importantes y a tratar de estar con los mejores", dijo el técnico, que recordó que "estar ocho partidos sin perder, en una categoría tan complicada como la Segunda División, habla del trabajo que se ha realizado", señaló.

El técnico blanquiazul se queda satisfecho del rendimiento de su equipo. "Cuando lo das todo como lo hemos hecho hasta el final, no hay nada que reprochar. Quizá hay determinados factores que, en esta última parte de la Liga, no se nos han dado. Tampoco nos ha sonreído la suerte en momentos puntuales, pero siempre hay que vivir en la realidad. Nos ha costado hacer gol en las situaciones que éramos capaces de generar, como sucedió por ejemplo ante el Lugo, con un palo y tres ocasiones al final. Sin ese acierto hay menos posibilidades de poder ganar los encuentros. Ganar en Segunda División es muy difícil y la dinámica que hemos tenido en esta segunda vuelta nos tiene que dejar satisfechos con el trabajo. Nos habría gustado poner la guinda en esta parte final, pero no ha podido ser. Creo que queda un buen balance para iniciar la temporada que viene con una buena sensación".

En el mismo sentido, a modo de balance, considera que hay tres grandes logros en este período. Primero, la puntuación. "Los números están ahí y no hace falta que hablemos más de lo que este equipo fue capaz de hacer en la segunda vuelta. Hemos conseguido ser competitivos y que todos hayan estado implicados y enchufados. La parte final nos hizo ilusionarnos con poder lograr algo tan bonito como pelear por el playoff después de haber estado abajo durante el resto del año y hay que quedarse con lo positivo. Los jugadores han crecido mucho a nivel individual y el grupo también lo ha hecho en lo colectivo. Queríamos estar con los mejores y lo hemos intentado hasta el final. Hay que tratar de terminar de la mejor manera", deseó.

El segundo aspecto que resaltó es la respuesta física de sus jugadores en esta minitemporada. "Ha sido muy buena y, afortunadamente, no hemos tenido casi ningún lesionado salvo por traumatismos. Ha sido una competición durísima de cinco semanas, con partidos prácticamente cada tres días y con mucha intensidad, muchas emociones y un nivel de estrés importante. Esa es la prueba de que los jugadores trabajaron bien durante el periodo de parón y eso habla también de su motivación a la hora de intentar conseguir el objetivo", resaltó.

El tercer apartado es para la versión foránea de su equipo. "Dimos un paso adelante muy importante fuera de casa, el equipo ha hecho partidos brillantes fuera como en Santander, Almería o Cádiz. En casa no hemos tenido esa regularidad, esa continuidad en los resultados que sí habíamos tenido antes del parón. La ausencia del público este sentido, ha sido un factor determinante. Tener a la gente de nuestro lado en estos partidos antes de que se aplazase la Liga nos ayudó a ganar partidos en los que tuvimos que sufrir mucho", señaló.

Baraja recordó los momentos iniciales de su gestión. "Hay que tomar en cuenta donde estábamos en el mes de diciembre y de donde veníamos. Tomamos decisiones importantes cambiando jugadores de la plantilla y situaciones del día a día en las que teníamos que mejorar para poder ser competitivos. También quisimos que no se fuesen jugadores importantes como Luis Milla y, la suma de todo eso, nos ha dado la razón en cuanto a lo que queríamos como equipo. La muestra han sido los números de la segunda vuelta en una situación tan complicada como la que teníamos. Cuando llegué el Tenerife estaba en el puesto 19 y para poder llegar a donde estamos ahora hubo que sumar muchos puntos, quiere decir que hemos hecho las cosas bien continuadamente". A su juicio, "quizá ganando dos partidos más nos hubiese dado para el playoff. Desde donde partíamos prácticamente tienes que ganar todos los partidos para poder estar con los mejores. Hemos jugado al límite, pero esta categoría es muy complicada. Ha habido grandes equipos que no han podido clasificarse tampoco y también otros que estaban hechos para pelear por el ascenso directo no han conseguido tampoco ese objetivo", valoró. Como ha venido siendo norma, se mostró agradecido a los jugadores, "por cómo han creído y por cómo se han exprimido al máximo en todos los sentidos. Hemos cuidado los detalles para tener opciones en cada uno de los partidos y esa suerte, que es la que al final te tiene que meter ahí como el día del partido del Alcorcón, nos habría dado la posibilidad. La clasificación no engaña y, si no nos ha dado al final para llegar, hay que gestionarlo, admitirlo y entender que nos lo hemos dejado todo para intentarlo. Lo que hemos hecho merece ser valorado", reivindicó el entrenador.