Baraja no seguirá como entrenador del CD Tenerife

Tras la conclusión del encuentro en Soria con el que el CD Tenerife daba carpetazo a la temporada 19/20, y pese a que todo apuntaba a un periodo de reflexión de algunos días, el técnico Rubén Baraja ha anunciado que no continuará como entrenador del equipo blanquiazul. "Hoy es un día importante para mí, ya que quiero anunciar que no voy a continuar la próxima temporada en el CD Tenerife. Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa. Estoy muy agradecido, me he sentido muy respaldado por el club", ha señalado el vallisoletano.

"Agradezco el trato tanto al anterior director deportivo como al actual, pero sobre todo a mis jugadores. Vinimos en una situación difícil y todos mejoramos, tanto individual como colectivamente. Me he sentido valorado aquí", ha expresado también Baraja, que dice llevarse "un gran recuerdo de la afición". "Nos han empujado en cada partido, intentamos dar el máximo para que se ilusionaran con nosotros. Ojalá algún día nuestros caminos vuelvan a unirse. Le deseo lo mejor al CD Tenerife", añade.

Sobre las razones de esta no continuidad, Baraja señala que "la decisión va orientada en buscar un nuevo reto". "Cumplimos con lo que se nos encomendó, no me voy porque vaya a firmar mañana por otro club. Buscaré otro reto que me siga motivando. Soy una persona honesta y trabajadora", ha concluido.