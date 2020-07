Enrique Cruz, ante nuevo reto

El automovilismo no es ajeno a las peculiaridades que marcan los protocolos del deporte, no solo en la competición, también en actos de sociedad como la presentación que realizó el equipo DISA Copi Sport 2020. Hay algo que no ha cambiado: la ilusión

En busca de recuperar el entorchado regional. El equipo DISA Copi Sport 2020 al completo se presentó en sociedad en un acto celebrado en las nuevas instalaciones de Archiauto Ford en Las Palmas de Gran Canaria (El Sebadal) con el objetivo de dar a conocer su programa deportivo para esta 'mini temporada' marcada por el COVID-19 , aunque con la presencia solo de los componentes del equipo de forma presencial y a través de una plataforma de comunicación en directo, adaptándose así a la nueva normalidad y "manteniendo en todo momento la seguridad, que siempre es prioritaria para el Grupo DISA", afirmó la Jefa de Marca del Grupo DISA, Loli Saavedra.

En la formación que capitanea Fernando Copi Capdevila destaca el nuevo Ford Fiesta R5 del Senior Team formado por Enrique Cruz y Yeray Mújica, que volverán a luchar por conseguir el título absoluto al volante de su nuevo vehículo.

Además, centrará todos sus esfuerzos en el Campeonato Autonómico de Rallyes de Asfalto potenciando la igualdad de género y el talento de las jóvenes promesas en el mundo del motor.

Este año se incorpora la nueva piloto Arminda Falcón, seleccionada para una beca de 3 años entre más de 38 candidatas interesadas en formarse dentro de DISA Copi Sport.

Arminda contará con Rayco Hernández como copiloto, quien tiene una gran experiencia en todas las modalidades de competición dentro del motor.

Un equipo cargado de juventud en el que también disfrutaremos del debut de Christian Morales, vencedor de la última edición de la Escuela de Pilotos Tu Club DISA Copi Sport, con Mario Quintero como copiloto.

Cabe destacar el Junior Team, liderado por Raúl Capdevila, que afrontará el Regional de Rallyes de Asfalto con el nuevo Ford Fiesta R4, que también ha sido presentado hoy. Raúl formará equipo con David Rivero, que regresa a DISA Copi Sport como copiloto.

"Desde el Grupo DISA estamos ilusionadísimos con esta nueva etapa que se abre para el equipo DISA Copi Sport, con Enrique Cruz y su nuevo Ford Fiesta R5, la incorporación de Arminda a través de esta beca formativa, con la que continuamos apostando por la igualdad de género en el deporte. También estamos deseando ver pilotar a nuestras jóvenes promesas: Raúl al frente del Junior Team con su nuevo Ford R4 y a Christian, nuestro ganador de la Escuela de Pilotos", Loli Saavedra.