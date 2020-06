"Hay muchas cosas en juego"

El entrenador del Club Deportivo Tenerife, Rubén Baraja, con más días de preparación entre jornadas, confía en que su equipo sea capaz mañana de "encontrar más definición" en pos del "objetivo común", que es el de permanecer en Segunda División; una tarea que calificó como "dura y difícil" el pasado lunes tras el choque ante el Málaga. Precisamente, alabó la puesta en escena de sus pupilos ante el conjunto de Pellicer, "sobre todo en la primera parte". Mañana (16:00 horas) en El Sardinero, los blanquiazules se medirán al Racing de José Luis Oltra, un equipo "intenso en defensa".



Darle continuidad a la mejoría



El vallisoletano, tal y como expuso al término de la contienda ante el Málaga, contempla una mejoría de los suyos con respecto a la imagen dada en Fuenlabrada. "Hay bastantes diferencias de un partido a otro, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones y la profundidad que tuvo el equipo", adujo.

El hecho de jugar cada pocos días dificulta "ajustar los detalles"; sin embargo, en esta ocasión, con cinco días de por medio, el Tenerife debe "aprovecharse" y sacar a relucir su identidad de "equipo fuerte al que no le generen ocasiones, intenso en la presión y difícil de superar", enumeró El Pipo.

Baraja apeló a "darle continuidad" a las acciones y los mecanismos de un plantel al que le "falta definición"; no obstante, consideró que el gol llegará "con el paso de los partidos y generando confianza. Como el resto de equipos, con el paso de las fechas, estaremos más chisposos", apostilló.



El Racing de Oltra, "intenso"



El entrenador blanquiazul enalteció el trabajo de José Luis Oltra en el equipo cántabro. Para ello, apeló a los "buenos números" que registra desde que firmó para rescatar del abismo al colista -dos triunfos, dos empates y otras tantas derrotas-.

En este apartado también hizo una comparativa con los últimos compases de la primera parte del lunes, intervalo en el que el Málaga planteó un 5-4-1, tal y como suele jugar el Racing de Santander. Además, añadió que son "profundos por fuera" y también "tienen juego interior" con sus dos mediapuntas que "vienen a zonas intermedias".

En su análisis del rival, también sacó a la palestra el nombre de David Rodríguez, un delantero "con mucho gol" capaz de "generar situaciones de dificultad. Tiene mucha experiencia dentro de la liga", advirtió acerca del killer de Talavera de la Reina.

"Esperamos un partido muy difícil, tenemos que tratar de ser un equipo que ataque bien y que aproveche las ocasiones que tenga. Generar y aprovechar", subrayó Rubén.



Saber hacer con y sin balón



Dueño y villano. Pese contabilizar un 64% y un 66% de posesión ante Fuenlabrada y Málaga, respectivamente, el Tenerife no ha conseguido perforar la portería rival en estos dos primeros duelos tras el parón. Para Baraja, la posesión fue "estéril" en el Fernando Torres, algo que no consideró así el pasado lunes. El pucelano apuesta por que su equipo sea camaleónico.

"Tenemos que ser un equipo que compita bien en las disputas y sea fuerte defensivamente, pero no por eso tenemos que renunciar a, cuando tengamos la pelota, intentar posicionarnos y atacar bien. A mí no me sirve de nada tener un 65% de posesión y manejar el partido, pero luego no llegar o tener claridad en los últimos 30 metros. Tener la pelota no está reñido con ser un equipo intenso y que, cuando la recupere, transite con velocidad y correr en las contras. Tenemos que entender que cuando tengamos el balón es para hacer daño. Y, cuando no lo tengamos, hay que recuperarlo para hacer daño", insistió.



Los egos individuales



"Todos tienen que estar preparados para poder participar o aceptar el rol. No es momento de egos individuales. Todos tenemos muchas cosas en juego y hay que cumplir el objetivo. Lo importante es el mes que queda; debemos unirnos en el objetivo y centrarnos en lo importante", así de tajante se mostró el técnico del Tenerife.

Cuestionado por la escasa aparición de pesos pesados como Suso Santana o Carlos Ruiz, quiso destacar el buen talante y trabajo que están desempeñando en el día a día.

"Carlos Ruiz es muy competitivo. Está en un rol diferente al que tenía antes, pero es un jugador importante porque nos da la posibilidad de que el día a día sea mejor. El día que le toque, rendirá. Y eso a mí me da tranquilidad y es positivo para el entrenador", añadió.