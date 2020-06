Álex Muñoz: El equipo defiende muy bien, no nos crean ocasiones"

El crecimiento de Álex Muñoz como lateral es la revelación del curso. Zurdo, alto, versátil, buen defensor, de notable técnica y ahora con recorrido. Todo un hallazgo.

Están en una semana atípica con 5 días sin partido, la más larga quizás en este mes y medio.

Sí, vamos a tener más días para trabajar e ir mejorando las ideas que tiene el mister, para conseguir la victoria, que esperamos que llegue ya este domingo.

¿Se empieza a notar la carga de trabajo?

Llevamos solo dos partidos y tampoco la carga es tan alta, pero lo que queda es muy duro, con nueve jornadas por delante. Al final va a haber momentos para todos. El equipo está muy preparado física y mentalmente. El otro día dimos una imagen muy positivas, aunque que como el balón no entró puede haber alguna duda. Creo que todo lo que trabajamos en el partido no tuvo resultado, pero merecimos la victoria.

Aún empatando ¿es un alivio el progreso que tuvo el equipo respecto a Fuenlabrada?

Obviamente, no tuvo nada que ver el equipo en Fuenlabrada con el del Málaga. En Fuenlabrada fue mucho más incómodo, al final se hizo el partido que quiso el rival y eso no nos benefició, ellos ganaron más duelos individuales. Nosotros tenemos que ir al cien por cien.... Contra el Málaga pasó todo lo contrario, tuvimos el dominio del partido, ganamos muchos duelos y tuvimos ocasiones, por ejemplo la de Joselu que dio en el poste y salió podía haber dado en el palo y entrar, y todo hubiera parecido diferente.

En estos dos partidos pareció que están más cómodos corriendo que cuando el rival se repliega.

El rival cambia el sistema o su forma de jugar según como vaya el partido para ponernos más incómodos. Nos costó en esos momentos, pero al final en la segunda parte contra el Málaga, tuvimos ocasiones. Como no entró el balón, las sensaciones parecen diferentes, pero nosotros tenemos las ideas claras.

Esta falta de gol ¿es una simple racha, que puede romperse cen cualquier partido, como sucedió en Extremadura ?

Ojalá sea este domingo ese partido. Sabemos que la competición y los resultados están siendo en su mayoría muy igualados, un detalle decanta un partido, pero defendiendo y manteniendo la portería a cero, ocasiones vamos a tener. Se trata de aprovecharlas.

Uno de los grandes cambios que ha dado el equipo es su defensa tan alta, a campo abierto. A los de atrás les da la vida.

Sí, independientemente del jugador que esté en el campo y del puesto que ocupes, son minipartidos que tienes que jugar tu contra tu rival de zona, cuantos más duelos ganes en tu parcela más cerca estará el equipo de llevarse la victoria. Somos conscientes de que tenemos que ganar muchos duelos.

Esa mecánica ¿les cuesta más fuera de casa?

Fuera de casa no hemos sacado tan buenos resultados, pero ha sido por detalles. Me acuerdo de la derrota en Oviedo, íbamos 0-0 y una mano que no era ni mano, que al final la dio el jugador de ellos, nos decantó el marcador en contra y otras veces nos ha pasado. Fuera de casa nos ha costado un poco más, pero el equipo ha seguido compitiendo bien, al final el detalle es que entre el balón o no.

¿Cómo analiza la visita al Racing, un rival al límite?

Sí, va a ser al límite, ellos se juegan mucho y nosotros también, va a ser muy competido por las dos partes, ellos están ante su último cartucho, por así decirlo, pero nosotros también tenemos que asegurar la permanencia cuanto antes y nos jugamos también muchísimo.

¿Dónde estaría el Tenerife si hubiera empezado a este nivel?

Buena pregunta. Tampoco se puede responder porque no se sabe lo que hubiera pasado. Con la dinámica que llevábamos antes del parón y las buenas sensaciones del último partido, no se sabe. La verdad es que hemos conseguido más puntos en esta segunda vuelta que en la primera.

¿Echaron de menos al público el lunes, sobre todo en la segunda parte?

Pues sí, en esa segunda parte se hubiera notado bastante a favor. Nuestra afición nos da ese plus de motivación o ese ímpetu para poder llevarnos la victoria. Pero en este caso, tuvimos muchísimas ocasiones y aunque el resultado de otra sensación, el mismo partido que hicimos, con un gol, hubiera dejado sensaciones diferentes.

Se van despejando las dudas que había, no se pierde concentración jugando sin público.

No. Nos tenemos que adaptar rápido, no hay otra fórmula. El público en casa nos empuja, nos da ese plus en situaciones complicadas, pero ahora las circunstancias son las que son, tenemos que tener esa mentalidad, yo veo al equipo muy concentrado y sabiendo muy bien lo que hace.

Entremos en el plano personal ¡Vaya evolución ha tenido como lateral!

El mister me puso ahí en el partido ante el Alcorcón por primera vez y me dio confianza. Me vio condiciones para poner buenos centros, aportar y defender bien. Te adaptas a las circunstancias, físicamente no es lo mismo ser central que lateral, porque la exigencia es mucho más alta, pero tienes que prepararte para eso y me encuentro muy bien.

Llama la atención la función de lateral largo, como ante el Málaga en la segunda parte, con 4 remates a portería.

Sí, en la primera parte me tiré más como tercer central, pero en la segunda, como ellos tenían un jugador menos, intentamos tirarnos para arriba y tuve un córner, un remate de cabeza y una par de disparos que me taponaron. Ojalá entren el domingo y ganemos.

No sería el primero ¿Aquél gol ante el Albacete fue su mejor momento en el Tenerife?

Posiblemente sí. Fue un gol bastante bonito, creo que desde fuera del área no había metido gol aún. Fue un partido importante porque nos sirvió para coger el impulso que necesitábamos, ya que el partido en La Coruña, antes de las vacaciones, no nos había dejado buenas sensaciones.

¿Es una ventaja ser tan versátil en un equipo que carga todo el juego por la derecha?

Lo que se busca es el equilibrio en todas las facetas, el mister cree que así puede compensar una faceta más ofensiva con otra más defensiva. El equipo defiende muy bien, no nos crean muchas ocasiones, excepto el gol de Fuenlabrada que fue un error nuestro. El Málaga solo tuvo un disparo entre los tres palos que paró Ortolá fácil. Se trata de seguir así, pero el balón tiene que entrar porque si no pueden llegar dudas.

¿Cómo manejan cada tres días la presión en esta situación?

Ahora parece que hay más presión porque se está acercando el final, pero durante la temporada hemos estado abajo y jugábamos con presión. En el fútbol profesional todos estamos así, excepto Madrid Barça, que tienen otro tipo de presión. Todos luchamos semana a semana por ganar y hay que convivir con ello y encontrar tu mejor rendimiento con independencia del puesto en el que estés.

El club está en fase de renovaciones ¿se ve ampliando su vínculo aquí?

Me queda un año más y otro opcional por partidos. Estoy encantado, muy a gusto, aquí puedo rendir bien, que es lo que busca un jugador. Primero hay que centrarse en estos nueve partidos y una vez termine la temporada ya se hablará este tipo de cosas.

En un equipo que parte de una buena base para el año próximo.

Tenemos muy buenos jugadores, somos un equipo joven, compensado por la experiencia de los capitanes. Tienes que pagar un peaje con errores que nos han penalizado, pero por condiciones y por hambre hay una muy buena base. Ojalá nos salvemos cuanto antes, que es el objetivo principal, y la base se mantenga.