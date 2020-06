Frustración colectiva

El Tenerife salió de Fuenlabrada con una derrota y sensación de pobreza en su ataque. Con el marcador en contra, su ejercicio ofensivo llegó hasta donde el rival permitió, pero no hubo disparos a la portería de Freixenet ni ocasiones para empatar. El propósito de enmienda quedó de manifiesto el lunes ante el Málaga. Antes y, sobre todo, después de la expulsión de Keidi Baré, el Tenerife lo intentó por todos los caminos. Hasta once jugadores probaron el remate, pero siempre se interpuso algún obstáculo con el objetivo. A veces, los defensas, otras el portero, y hasta una, el poste. Veinticuatro intentos y todos, agua.

Aitor Sanz analizó ayer el tropiezo del Tenerife ante el Málaga y puso énfasis cuando habló de la cantidad de ocasiones que malogró el equipo. "Si no las generásemos a lo mejor habría que estar preocupados. Es cuestión de rachas", aseguró. No le falta razón, tampoco argumentos, porque con los datos en la mano, el Tenerife sometió al Málaga a un bombardeo. Por abajo y por arriba, a cargo de hasta once jugadores diferentes, para firmar una estadística poco frecuente en los encuentros de esta categoría.

La avalancha la lideró Dani Gómez, con sus cuatro disparos, tres de los cuales repelió el portero. Pero no le fueron a la zaga compañeros de diferentes zonas del campo. Es normal que Joselu, su pareja en el área, haya protagonizado hasta tres intentos, pero es más representativo el dato de que un lateral como Álex Muñoz haya probado suerte en cuatro ocasiones, la primera del partido, en un libre indirecto, y las otras tres en el área. El equipo llegó al descanso con un bagaje de ocasiones claras, como la que repelió el poste a disparo de Joselu desviado por un defensa, pero cuando desató su ofensiva fue en la segunda parte, jugando con un hombre más.

Bermejo, que entró mediado este período, probó suerte tres veces; Nahuel, también sustituto, tuvo dos acciones, una muy clara que salvó Munir; Milla, Shaq Moore y Aitor Sanz lo intentaron desde fuera del área, tratando de varias la manera de buscar el gol.

De cabeza también hubo intentos, de Joselu, que no cogió de lleno el balón, de Sipcic, que remató por encima del larguero y, finalmente, de Miérez, que acarició el gol en el primer palo tras un córner que ejecutó Milla. No hubo manera. El Tenerife sigue sin marcar en esta minitemporada.