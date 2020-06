Baraja: "Queremos ser sólidos"

Rubén Baraja analizó ayer el encuentro de esta noche. No lo hizo en la habitual rueda de Prensa, sino en una comparecencia para los medios del club blanquiazul. Baraja tiene el encuentro de Fuenlabrada como punto de partida. "Tendremos una oportunidad de mejorar el trabajo que hicimos en Fuenlabrada. Con demasiado poco, el oponente nos logró superar y sumar los tres puntos. Hay que buscar esa mejora, seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Será nuestro segundo partido tras el parón y le iremos tomando el pulso a la competición", empieza diciendo el técnico en la web del club blanquiazul.

La vuelta al Heliodoro, escenario en el que el equipo no conoce la derrota de la mano del entrenador pucelano, tiene la contrapartida de que se produce sin público en las gradas. "Jugamos en casa y tenemos que llegar a este partido con la necesidad de sumar; con el hambre necesaria para afrontarlo con la mentalidad adecuada. Queremos competir", explica Baraja, que lamenta la condición de excepcionalidad en el que se va a desarrollar el encuentro. "Nuestra hinchada nos mantuvo fuertes en esta temporada, y nos apoyó al máximo cuando los momentos no eran buenos. Es una lástima que los aficionados no puedan estar junto a nosotros en el Heliodoro Rodríguez López. Queremos ser un equipo sólido y fuerte. Hay que recorrer un camino hasta nuestro objetivo", explica.

Respecto al rival, al que ya se enfrentó como entrenador del Tenerife, de hecho el de La Rosaleda fue el choque que supuso el debut de Baraja en el banquillo, entiende que llega en una situación parecida a su propio conjunto. "Como nosotros viene de tropezar y sé que nos exigirá al máximo. Todo está muy apretado, y habrá que pelear cada partido y hasta el final para lograr el objetivo. El Málaga CF nos pondrá las cosas difíciles y tendremos que mostrar una buena versión".

Baraja entiende el valor de los puntos en disputa, aunque considera que esa trascendencia la tienen todos los que quedan. "Todos y cada uno de ellos son muy importantes. Quedan jornadas por delante y tenemos que competir, aunque es cierto que es importantísimo coger el hilo de la competición en casa. Y así con los siguientes. Estamos muy centrados en el Málaga CF, y en mejorar", termina diciendo el entrenador.