Tres puntos con valor añadido

La derrota del viernes en Fuenlabrada, el triunfo de un Lugo que coge aire a costa del colista Racing, la zona de permanencia que podría quedar hoy a un suspiro, y por si fuera poco, un rival directo, el Málaga (se encuentran a un punto de los de Baraja), que ya venció al CD Tenerife (2-0) en el duelo de la primera vuelta. Argumentos más que suficientes para que el choque de mañana por la noche posea un valor mayor al normal. Y así parecen tenerlo claro en el vestuario del cuadro tinerfeñista. "Es un partido importante. Son tres puntos vitales para quedarnos un poco más tranquilos en nuestro objetivo de la permanencia", recalcaba ayer Luis Pérez, fijo en el lateral derecho del equipo isleño.

Al margen de poner énfasis en la calidad de "un rival muy bueno", el utrerano conoce a la perfección cómo cuece la categoría a estas alturas del campeonato. "La segunda vuelve a estar muy apretada, estamos todos muy pegaditos y la clave puede estar en lograr varias victorias lo antes posible", expresa Pérez. "El lunes tenemos una oportunidad ante un rival directo", resalta el andaluz, que pese a no tener el aliento de la grada, espera sacar partido de otros factores, como "jugar en el Heliodoro". "Es nuestra casa, conocemos nuestro campo y eso debe ser un plus", señala el lateral, que espera darle una alegría a la afición que seguro está apoyando desde sus casas". Una sensación de soledad durante el partido ya vivida el viernes en Fuenlabrada y que el pupilo de Rubén Baraja califica como "rara". "Al final te acostumbras porque estás pendiente del juego y no te fijas en lo de fuera", comenta al respecto.

En lo anímico, Pérez no esconde que la plantilla tinerfeñista se quedó "algo jodida" tras su tropiezo de esta jornada porque "durante varios minutos dio la sensación de que el equipo se podía llevar los tres puntos". "Debemos levantarnos lo antes posible y que apenas haya tiempo de reacción es positivo para ello", añadió.

Actualidad blanquiazul

Ambiente. Mensajes de la afición. El CD Tenerife ha puesto en marcha una iniciativa que permitirá que se proyecten mensajes de apoyo de aficionados en la previa de los encuentros que disputarán los blanquiazules a puerta cerrada en el Heliodoro Rodríguez López, el primero de ellos mañana contra el Málaga. Dichos vídeos emitirán en los minutos previos del encuentro. Los aficionados que deseen participar en esta iniciativa deberán enviar hoy su vídeo, de hasta cinco segundos de duración, al departamento de mercadotecnia por correo electrónico.

Árbitro de mañana. Pita Varón Aceitón. Santiago Varón Aceitón ha sido designado para dirigir el partido de mañana en el Heliodoro. Será la tercera vez que el balear pita al Tenerife este curso, tras el 3-3 contra el Racing y la derrota (2-1) frente al Huesca.

Málaga. Lombán estará en la Isla. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha dejado sin efecto la expulsión del defensa del Málaga David Lombán, quien el viernes vio la roja contra el Huesca (1-3), por lo que podrá jugar mañana ante el Tenerife. El comité entiende que en el vídeo aportado por el club andaluz, dentro de sus alegaciones, se aprecia que "no existe contacto alguno entre los jugadores en el lance de juego examinado".

Exentrenador. Cervera, hasta 2024. El Cádiz CF anunció este sábado la renovación hasta 2024 de su técnico Álvaro Cervera, después de la firma del contrato en la ciudad deportiva del club. el expreparador del CD Tenerife seguirá teniendo como ayudante al isleño Roberto Perera.

El duelo ante el Depor apunta al día 30

La Cadena Cope adelantó ayer las que podrían ser las fechas -aunque sin horarios- de las jornadas 36, 37 y 38 en Segunda. De ellas destaca la intermedia, en la que el CD Tenerife recibiría al Deportivo de La Coruña (partido que apunta a determinante por la permanencia) en el que puede ser el primer encuentro con público en las gradas del Heliodro Rodríguez López. Será el martes 30 de junio, apenas 3 días después de que los blanquiazules visiten al Cádiz el sábado 27. Tampoco tendrá mucho tiempo para descansar el cuadro insular tras su duelo contra los gallegos, ya que visitaría al Almería el sábado 4 de julio.