Huertas: "El equipo viene con ganas, no solo a pasar el rato"

Ni vacaciones ni trámite. El Iberostar Tenerife no ha viajado a Valencia con la intención de dar carpetazo a la temporada 19/20 de aquella manera, sino que tratará de hacer algo grande. Y así lo ha expresado Marcelinho Huertas en la primera de las comparecencias canaristas de la Fase Final de la ACB que arranca el miércoles. "Llegamos con las mismas ganas que el resto de los equipos", comenta el base, que deja claro que el cuadro aurinegro se ha tomado tanto la preparación como esta cita de Valencia "bastante en serio". "Es un reto bonito y una oportunidad diferente. Los equipos que llegan aquí empiezan desde cero y tienen las mimas posibilidades de luchar por un título diferente. Veo que el equipo viene con ganas, no solo para pasar el rato", afirma el brasileño.

Cuestionado por las sensaciones que están experimentado en estos primeros días dentro de la burbuja que ha creado la ACB en Valencia, Huertas no se esconde. "Me siento algo extraño; eso de ir con la mascarilla por el hotel, el no poderte acercar a gente conocida de otros equipos, no compartir el comedor ni tener una relación normal, se hace algo extraño, pero es algo que debemos respetar", comenta. Pero con su experiencia, y pese a estar en medio de "una situación delicada", el paulista admite que tanto él como el resto de jugadores están "bastante tranquilos en todo lo que tiene que ver con los contagios". "Estamos aquí para jugar a baloncesto y vamos entrando en la rutina normal para sentir otra vez el día a día del jugador", añade.

Sobre sus rivales de grupo, Huertas bromea con que parece que varios "están elegidos a dedo", ya que el Iberostar se tendrá que medir contra Baskonia, Barça, Bilbao y Joventut. "Son todos por lo que he pasado en la ACB; es bueno ver a gente a la que tienes aprecio en clubes que me han dado una oportunidad", apunta Marce al respecto. "Estoy contento de seguir aquí con el Iberostar Tenerife y también por hacerlo en la mejor liga de Europa durante tantos años. Me siento un jugador afortunado y privilegiado de haber jugado tantos años en estas competición", expresa igualmente.

Al paulista se le preguntó también por el trabajo y la vida familiar en este reciente periodo de confinamiento. "Es verdad que el tipo de entreno que tuvimos que hacer durante la cuarentena es muy diferente a nuestro día a día; fue un trabajo de gimnasio adaptado, pero cada uno sabe lo que necesitaba para llegar bien y hemos hecho un esfuerzo para que así sea", explica sobre sus entrenos, sesiones en la que sus dos gemelos de apenas un año "le han ayudado en algunos momentos, aunque en otros no". "He disfrutado mucho la posibilidad de estar este tiempo en casa ya que durante la temporada es complicado con tantos viajes y partidos", añade.