Rubén Baraja: "Hay que seguir siendo humildes"

El entrenador del Tenerife, Rubén Baraja, ha advertido de que no deberán confundir la ambición con la humildad, y se ha marcado como objetivo conseguir los puntos suficientes para encontrar la estabilidad y firmar la permanencia en la categoría.

En la rueda de prensa telemática previa al primer encuentro tras el parón de la competición, este viernes en Fuenlabrada, el técnico pucelano ha recordado que el equipo esta temporada ha "sufrido mucho" en algunos tramos.

Rubén Baraja ha dicho que en las once jornadas que restan para terminar el campeonato espera que se vea al CD Tenerife "lo más cerca posible al de antes del parón", sobre lo que ha recordado que estaban "en buena dinámica y en una buena línea".

El entrenador ha afirmado que el "inicio" de la competición va a "ser muy importante", puesto que "marcará un poco el devenir" en las próximas jornadas "y las urgencias" ante las que puedan encontrarse los equipos.

El técnico ha dicho que, a la imposibilidad de saber con certeza los equipos que se van a encontrar porque desde hace tres meses no se juegan ni partidos amistosos, los blanquiazules tienen esta semana "la circunstancia añadida" de que se enfrentarán a "un equipo que cambió de entrenador justo antes del parón", por lo que no tienen "un patrón" como en otros equipos.

"Quedan muchos puntos en juego, tenemos que pensar en nuestro partido y tratar se ser ambiciosos en cada partido", ha agregado el entrenador, quien ha afirmado que "los pequeños detalles" marcarán quienes se llevarán los encuentros.

Rubén Baraja ha recordado que en enero, cuando a los encuentros de liga se sumaron las rondas de Copa del Rey, el equipo demostró que cuenta con una plantilla amplia.

Además, ha añadido que el hecho de poder hacer cinco cambios les permite contar "con jugadores de diferentes registros y perfiles", al tiempo que ha insistido en que deben "optimizar los recursos".

En cuanto a la posibilidad de que se jueguen con público algunos partidos de esta misma temporada, Rubén Baraja ha relatado que depende de las autoridades, pero ha dicho que "sería una gran noticia para todos", puesto que "la gente vuelva a los estadios significaría que todo va bien".