Concepción y Ramírez, formas diferentes de atajar la crisis

Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife, aseguró ayer que su club no va a renegociar los contratos de sus futbolistas para la próxima temporada, opción que para su homólogo Miguel Ángel Ramírez será "inevitable". Es una de las conclusiones de la intervención de ambos en el foro Diálogos para la Reconstrucción, iniciativa promovida por 'El DÍA-La Opinión de Tenerife y La Provincia-Diario de Las Palmas', cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias, que moderó Martín Alonso, Jefe de Sección de La Provincia, y que contó con el patrocinio de Cajasiete.

El foro, en el que los presidentes trataron durante casi una hora sobre los temas de actualidad del sector a solo unos días de la reanudación de LaLiga de fútbol, tuvo un amplio apartado socio-económico para tratar de evaluar las consecuencias que la pandemia del coronavirus ha tenido en los clubes representativos de Canarias, que mueven el 1,2% del PIB de la comunidad, y dan trabajo a unas 500 personas de manera directa -unas 6.000 de manera indirecta-, según ambos dirigentes.

El presidente del club blanquiazul apuntó que la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) era la única vía para paliar los efectos de la pandemia, que abocó la tesorería a una situación de "ingresos cero". "Ahora, con la recuperación de la actividad, y de manera escalonada, los trabajadores se están reincorporado a sus puestos", dijo Concepción, que fue tajante al asegurar que "las cajas (de los clubes) están vacías. Ahora los clubes empezaremos a ingresar algo, pero de cara a la próxima campaña haremos el máximo esfuerzo para no perder potencial", adujo el presidente blanquiazul.

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez, apuntó que su club tenía "presupuestado todo" hasta el 30 de junio, pero lamentó que con la llegada de la pandemia y la consiguiente interrupción de la competición, se ha pasado a una realidad distinta, "de nueve meses de ingresos y doce de gastos". Tendiendo su mirada al futuro a medio plazo, el mandatario amarillo aseguró que tendrán que acometer recortes en toda la estructura de la entidad. "Tenemos que adaptarnos para cumplir con todos los gastos", avanzó Ramírez, quien sin embargo puso énfasis al recordar que durante el ERTE que presentó su club, todos los empleados cobraron el cien por cien. La cantidad que no percibían del Servicio Público de Empleo (SEPE) se la abonó la entidad, cosa que también ha supuesto un handicap para la "tesorería" de Las Palmas.

Ramírez no duda de la necesidad de rebajar salarios a los jugadores la próxima campaña. "Será una realidad que se dará en todos los clubes en pos de que la industria del fútbol sea sostenible", indicó. "Hay que reinventarse y agudizar el ingenio", aportó como fórmula para salir adelante.

Por su parte, Concepción reveló que el Tenerife le ha enviado a LaLiga los informes económicos que le han sido requeridos, y aseguró que no le bajarán el salario a sus jugadores. "Nos mantendremos ahí. Estamos negociando salidas y, una vez estas se produzcan, también haremos algún que otro fichaje". En esta línea quiso mandarle un mensaje de tranquilidad y esperanza a sus aficionados.

'Tolerancia cero' de LaLiga. La Unión Deportiva es uno de los clubes que forman parte de la Comisión Delegada de LaLiga, que ha sido el órgano ejecutivo en esta coyuntura. Ramírez tiene, entonces, un conocimiento directo de la posición de LaLiga en relación a posibles medidas de relajación del control financiero de los clubes. El mandatario amarillo aseguró que la patronal es "tajante en este aspecto. Cada club tendrá que gastar lo que ingrese; no valdrá con cualquier justificación, habrá que presentar evidencias firmadas. Eso ayudará a no volver al pasado. Si tenemos que pasar un año de transición, lo haremos". Ambos mandatarios se muestran proclives al consenso alcanzado, ya que el endeudamiento o las medidas de flexibilidad con el gasto podrían conllevar "caer en el error de gastar más de lo que se ingrese"; práctica que afectaría a toda la competición.

Soluciones para abonados. El Tenerife presentó días pasados un plan que encierra varias alternativas para que los abonados puedan disponer del importe de los partidos a los que no van a poder acceder. Concepción insistió en la posibilidad de que el abonado pueda pedir el reembolso de la cantidad no disfrutada. "Sabemos las dificultades que se están dando en la economía familiar", y expuso las otras opciones, que serán operativas desde el inicio de la próxima temporada. Por su parte, Ramírez aprovechó para anunciar que el club amarillo dará a conocer en las próximas horas el plan de medidas compensatorias, y disipó las dudas respecto al cambio de escenario si finalmente se permite la entrada de público a los estadios en una parte de este tramo final de la temporada. "Al cambiar las condiciones, si alguien no pudiera venir al Estadio, tendría a su disposición las medidas compensatorias que daremos a conocer", explicó el dirigente de la Unión Deportiva.

Los riesgos del descenso. Frente a la seguridad del presidente amarillo en la hipótesis de un descenso a Segunda División B, porque "todo está contemplado en nuestro presupuesto", el máximo mandatario blanquiazul prefirió evitar entrar en detalles. "No quiero pensar en eso", dijo, aunque puso como ejemplo la experiencia que vivió en la categoría de bronce entre 2011 y 2013. "Saldríamos adelante, ya lo he vivido, me tocó estar durante dos años", recordó Concepción. Cabe recordar que con once partidos por disputar, la UD Las Palmas tiene solo tres puntos más que el último clasificado en zona de descenso (Deportivo) y el Tenerife, cuatro.

Los viajes, en charter. Finalmente, la patronal de los clubes se ha hecho cargo de la organización de todos los desplazamientos de los equipos en las once fechas de competición que quedan. En el caso de los representativos canarios será en vuelos charter. "Espero que LaLiga resuelva a ambos clubes el tema de los desplazamientos, sobre todo para no sentirnos aislados por nuestras condiciones geográficas", quiso exponer el representante del CD Tenerife, que estrenará esta fórmula el próximo jueves en el desplazamiento a Madrid. Se busca reducir los tiempos de estancia en la Península para evitar desgaste.

Los dos artífices. Ambas entidades coinciden en haber estrenado director deportivo hace relativamente poco tiempo. Juan Carlos Cordero y Luis Helguera serán los encargados de hacer encaje de bolillos para "construir una plantilla competitiva en una situación adversa". La valoración de Miguel Concepción con respecto a Cordero es "muy positiva. La realidad es la que hay. Está haciendo su trabajo con renovaciones y ampliaciones de contrato para mantener el potencial", recordó. Por su parte, Miguel Ángel Ramírez dijo que Helguera, ya conocido en la cúpula amarilla por su anterior paso por el club, "es consciente de las dificultades que vamos a atravesar e intentará hacer un equipo competitivo", expresó.

Presidentes para rato. Ramírez y Concepción, por orden de antigüedad en sus cargos, han desarrollado trayectorias paralelas. El palmero lleva 14 años en la presidencia del club del Heliodoro, y el grancanario, 15 en el amarillo. El enfoque compartido es que en tiempos de crisis, la gestión es aún más necesaria. "En los momentos difíciles hay que estar ahí. Somos consejos de administración con mucha experiencia y capaces de sacar adelante esta situación de la mejor manera posible. Me queda mandato hasta 2022; tengo proyectos muy importantes por delante, como es la remodelación de la Ciudad Deportiva", dijo Concepción. Para su homólogo "la responsabilidad no es subrogable. Uno no se puede ir cuando quiera. En los momentos más difíciles es cuando tenemos que estar. Esta situación es adversa, pero no es ni siquiera equivalente a la que vivimos a mi llegada al club, en 2005. Mientras no venga nadie, tenemos que seguir al frente", expuso Ramírez.

Cordialidad y sinergias. Ambos presidentes coincidieron durante el Foro en la buena relación que existe entre ambas entidades, rivales acérrimos en el terreno de juego. Como signo de cordialidad y expresión de las sinergias que están en marcha, hay una comisión mixta que trabaja en líneas de colaboración. "Las administraciones siempre encontrarán en nosotros (por Tenerife y Las Palmas) la mayor de las predisposiciones para colaborar en materia de comunicación y turismo", dijo Concepción. Mientras, Ramírez ratificó esa predisposición existente por parte de dos de las plataformas "más potentes del Archipiélago" para difundir la imagen de las Islas.